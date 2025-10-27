Szczeciński "Kwartał 36". Pierwsi lokatorzy odebrali klucze [WIDEO, ZDJĘCIA]

Po czterech latach prac budowlanych oddano do użytku w pełni przebudowany szczeciński "Kwartał 36". To część miasta ograniczona ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Małkowskiego, Bogusława X i Królowej Jadwigi.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Pojawiły się tam dwa nowe budynki, w których znajdzie się m.in. żłobek, a także trzydzieści nowych mieszkań. Pierwsi lokatorzy - w tym seniorka pani Iwona - odebrali w poniedziałek swoje klucze.- Gratulujemy serdecznie. Życzymy radosnego korzystania - powiedział prezydent Piotr Krzystek przekazując klucze do mieszkania.- Dziękuję. Dwupokojowe, 47 metrów. Dla mnie wystarczające. Zmarł mój mąż, jestem sama, w związku z tym oddaję dużo większe mieszkanie, atrakcyjne, dwupoziomowe, ale to będzie dla mnie wystarczające - mówi pani Iwona.Czy miała Pani okazję już obejrzeć? - zapytał reporter.- Tak, obejrzałam. Największą atrakcją jest taras na dachu. Niespotykane do tej pory, więc myślę, że to jest niesamowita atrakcja - dodaje pani Iwona.Obok dwóch nowych budynków odnowiono i rozbudowano także trzeci, który jest obecnie siedzibą szczecińskiego TBS-u. Inwestycja kosztowała prawie sto milionów złotych.