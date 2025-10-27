Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Szczeciński "Kwartał 36". Pierwsi lokatorzy odebrali klucze [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Po czterech latach prac budowlanych oddano do użytku w pełni przebudowany szczeciński "Kwartał 36". To część miasta ograniczona ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Małkowskiego, Bogusława X i Królowej Jadwigi.
"To nam się nie podoba" - mieszkańcy protestują [ZDJĘCIA]
Pojawiły się tam dwa nowe budynki, w których znajdzie się m.in. żłobek, a także trzydzieści nowych mieszkań. Pierwsi lokatorzy - w tym seniorka pani Iwona - odebrali w poniedziałek swoje klucze.

- Gratulujemy serdecznie. Życzymy radosnego korzystania - powiedział prezydent Piotr Krzystek przekazując klucze do mieszkania.

- Dziękuję. Dwupokojowe, 47 metrów. Dla mnie wystarczające. Zmarł mój mąż, jestem sama, w związku z tym oddaję dużo większe mieszkanie, atrakcyjne, dwupoziomowe, ale to będzie dla mnie wystarczające - mówi pani Iwona.

Czy miała Pani okazję już obejrzeć? - zapytał reporter.
- Tak, obejrzałam. Największą atrakcją jest taras na dachu. Niespotykane do tej pory, więc myślę, że to jest niesamowita atrakcja - dodaje pani Iwona.

Obok dwóch nowych budynków odnowiono i rozbudowano także trzeci, który jest obecnie siedzibą szczecińskiego TBS-u. Inwestycja kosztowała prawie sto milionów złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Pierwsi lokatorzy - w tym seniorka pani Iwona - odebrali w poniedziałek swoje klucze.
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz 1 komentarz

czy ktoś może wyjaśnić, po jaką cholerę wylano tam dziesiątki litrów niebieskiej farby???
Ciekawe, jak to oceniają ekolodzy i SANEPiD?
Ani to ładne, ani tym bardziej zdrowe! Gdy zacznie się łuszczyć, to zanieczyści okolicę, a latem pewnie będzie śmierdziało, że hej!
Czyżby czyjś kumpel miał nadmiar farby na składzie?

