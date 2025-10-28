Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Polskie statki pod polską banderą - rząd ma propozycję dla armatorów

Region Adam Wosik

Polska bandera. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Polska bandera. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Arkadiusz Marchewka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Arkadiusz Marchewka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Arkadiusz Marchewka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Arkadiusz Marchewka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Rząd stworzy armatorom możliwości obniżenia kosztów działalności żeglugowej w Polsce - zapowiedział wiceminister infrastruktury.
Polskie statki handlowe powinny pływać pod polską banderą - podkreślał Arkadiusz Marchewka podczas I Forum Polska Morska.

- Jesteśmy na etapie przygotowywania na posiedzenie rządu ustawy o obniżonych podatkach, które pozwolą naszym armatorom, w tym Polskiej Żegludze Morskiej, wrócić do Polski i rejestrować statki pod polską banderą. Myślę, że w perspektywie najbliższego roku, biało-czerwona znów będzie powiewać na statkach polskiej floty handlowej - mówił Marchewka.

I ogólnopolskie Forum Polska Morska odbywa się w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie. Spotkali się tam przedstawiciele branży, by rozmawiać o kierunkach rozwoju polskiej gospodarki morskiej.

Edycja tekstu: Michał Król
Polskie statki handlowe powinny pływać pod polską banderą - podkreśli Arkadiusz Marchewka podczas I Forum Polska Morska.

Dodaj komentarz 1 komentarz

to pokazuje jak ten marchewka nic nie rozumie... tu nie chodzi tylko o podatki ... znów mamy do czynienia z serią przedwyborczych obietnic wyborczych bez pokrycia...

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27857 razy)
  2. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 5088 razy)
  3. Burmistrz Polic o nowym zastępcy
    (od 22 października oglądane 3529 razy)
  4. Będzie bazarek przy Outlet Parku
    (od 23 października oglądane 3399 razy)
  5. Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 24 października oglądane 2943 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Policjanci przejęli 2,5 kg narkotyków [WIDEO]
Szymon Osowski
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rzeka Chełszcząca zanieczyszczona [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczeciński "Kwartał 36". Pierwsi lokatorzy odebrali klucze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Marchewka

Najnowsze podcasty