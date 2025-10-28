Polskie statki pod polską banderą - rząd ma propozycję dla armatorów

Rząd stworzy armatorom możliwości obniżenia kosztów działalności żeglugowej w Polsce - zapowiedział wiceminister infrastruktury.

Polskie statki handlowe powinny pływać pod polską banderą - podkreślał Arkadiusz Marchewka podczas I Forum Polska Morska.- Jesteśmy na etapie przygotowywania na posiedzenie rządu ustawy o obniżonych podatkach, które pozwolą naszym armatorom, w tym Polskiej Żegludze Morskiej, wrócić do Polski i rejestrować statki pod polską banderą. Myślę, że w perspektywie najbliższego roku, biało-czerwona znów będzie powiewać na statkach polskiej floty handlowej - mówił Marchewka.I ogólnopolskie Forum Polska Morska odbywa się w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie. Spotkali się tam przedstawiciele branży, by rozmawiać o kierunkach rozwoju polskiej gospodarki morskiej.