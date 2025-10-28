Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Szczecin zamawia 22 autobusy hybrydowe

Region Antoni Stefański

źródło: wiadomosci.szczecin.eu
Nowe autobusy dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Dąbie" coraz bliżej.
Zastępcy prezydenta Szczecina Michał Przepiera i Łukasz Kadłubowski podpisali umowę z Solarisem na dostawę 22 nowoczesnych autobusów z napędem mild hybrid - czterech "krótkich" i osiemnastu przegubowych. Drugie tyle pojawi się później w ramach opcji.

Wszystkie z nich będą mieć niską podłogę, klimatyzację, monitoring i WiFi.

Dostawy wszystkich czterdziestu czterech autobusów potrwają od lutego 2027 do marca 2028 roku. Całe przedsięwzięcie jest warte prawie 63 miliony złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz 1 komentarz

Jakiej firmy? Czy ktoś robił plan ekonomiczny czy zakup jest opłacalny? Kto to finansuje?

