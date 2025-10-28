Szczecin zamawia 22 autobusy hybrydowe

Nowe autobusy dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Dąbie" coraz bliżej.

Zastępcy prezydenta Szczecina Michał Przepiera i Łukasz Kadłubowski podpisali umowę z Solarisem na dostawę 22 nowoczesnych autobusów z napędem mild hybrid - czterech "krótkich" i osiemnastu przegubowych. Drugie tyle pojawi się później w ramach opcji.



Wszystkie z nich będą mieć niską podłogę, klimatyzację, monitoring i WiFi.



Dostawy wszystkich czterdziestu czterech autobusów potrwają od lutego 2027 do marca 2028 roku. Całe przedsięwzięcie jest warte prawie 63 miliony złotych.



