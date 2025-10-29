Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Ekspert: to najlepszy czas na zaszczepienie się przeciw grypie

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
"Przełom października i listopada to najlepszy czas, aby rozpocząć walkę z jesiennym infekcjami i zaszczepić się przeciw grypie" - uważa specjalista mikrobiologii lekarskiej i przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w szpitalu przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie.
We wtorkowym programie Radia Szczecin pt. "Zapytaj eksperta" gościła dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza.

Jak twierdziła, sezon na grypę dopiero przed nami, a najlepszą profilaktyką jest coroczne szczepienie ochronne. - Naprawdę pomyślmy jak najszybciej o zaszczepieniu się. Cały czas jest bardzo dobry okres na to. Pamiętajmy, że ta grypa do nas głównie przychodzi w styczniu, lutym i marcu. Ten szczyt zachorowań, który jest przed nami, będzie mocno wpływał na możliwość zaszczepienia - dodała Jursa-Kulesza.

- Duży błąd popełniają rodzice nie szczepiąc małych dzieci - podkreślała Jursa-Kulesza: - Największy procent zachorowań na grypę jest właśnie wśród dzieci. Skutkiem takich zakażeń mogą być bardzo różne powikłania, łącznie na przykład z cukrzycą insulinozależną, czyli na przykład zapaleniem trzustki.

- Organizm potrzebuje czasu, żeby wykształcić odporność - podsumowała Jursa-Kulesza: - Samo zaszczepienie się nie gwarantuje, że my tę odporność prawidłowo wykształcimy. Po szczepieniu musimy dać organizmowi co najmniej 14 dni, żeby ta odporność była w pełni wykształcona, czyli aby powstały przeciwciała, które będą reagowały na kontakt z wirusem.

Według WHO rocznie na świecie choruje na grypę nawet 10 proc. osób dorosłych i od 20 do 30 proc. dzieci.

Każdego roku globalnie rejestruje się nawet 5 mln ostrych przypadków choroby. Z powodu grypy rocznie umiera od 250 tys. do 500 tys. osób.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
We wtorkowym programie Radia Szczecin "Zapytaj eksperta" gościła dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza.
- Duży błąd popełniają rodzice nie szczepiąc małych dzieci - podkreśla Jursa-Kulesza.
- Organizm potrzebuje czasu, żeby wykształcić odporność - podsumowuje Jursa-Kulesza.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od 26 października oglądane 5230 razy)
  2. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od przedwczoraj oglądane 3480 razy)
  3. Będzie bazarek przy Outlet Parku
    (od 23 października oglądane 3480 razy)
  4. Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 24 października oglądane 3007 razy)
  5. Więcej pociągów ze Szczecina do Poznania i Wrocławia
    (od 23 października oglądane 2957 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ukradł 16 butli z gazem i trafił do aresztu
Andrzej Radziwinowicz
I George, i piasek, i złoto w jednym… [ZDJĘCIA, WIDEO].
Udzielenie pierwszej pomocy. Warsztaty dla seniorów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policjanci przejęli 2,5 kg narkotyków [WIDEO]
Szymon Osowski

Najnowsze podcasty