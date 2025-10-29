Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Z głową w gwiazdach". Spotkanie z Karolem Wójcickim w auli PM i na Wałach Chrobrego [ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Czym jest zaćmienie Słońca i dlaczego warto zobaczyć je poza Polską? Na te (i inne) pytania odpowiadał Karol Wójcicki, popularyzator nauki, autor bloga "Z głową w gwiazdach" podczas wykładu w auli Politechniki Morskiej w Szczecinie.
Na miejscu była nasza reporterka Kamila Kozioł.

- Wykład bardzo mi się podobał. Zdziwiłam się, że tak długo mogę słuchać! Chciałabym bardzo to zobaczyć - mówiła jedna ze studentek.
- A wcześniej? Była pani zainteresowana zaćmieniem Słońca? - dopytywała reporterka RS.
- Nie, ale teraz na pewno jestem już bardzo zainteresowana. Bardzo mi się podobało - usłyszała w odpowiedzi.
- Znamy go [prelegenta - przyp. red.] z programów telewizyjnych, dlatego chcieliśmy przyjść. - Bardzo miło się słucha kogoś, kto ma pasję w życiu... - mówili inni studenci.

- Dlaczego warto pojechać na zaćmienie Słońca gdzieś indziej, poza Polskę?
- Bo w Polsce nie zobaczymy całkowitego zaćmienia, za naszego życia to się nie wydarzy, więc jeśli chcemy zobaczyć ten niezwykły spektakl zaćmienia całkowitego, to tylko i wyłącznie gdzieś na świecie. Najbliższa okazja właśnie w Hiszpanii. Dla tych, którzy to zobaczą, to na pewno będzie początek pogoni po całym świecie, gdy takie zaćmienia będzie można zobaczyć - tłumaczył Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga "Z głową w gwiazdach".

Wydarzenie zorganizował szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Kamili Kozioł [Radio Szczecin]

