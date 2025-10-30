Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Wiceprezydentka Szczecina: bonifikaty na mieszkania komunalne powinny ulec zmianie

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Anna Szotkowska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Bonifikaty na wykup mieszkania komunalnego powinny być mniejsze. Tak uważa zastępczyni prezydenta Szczecina do spraw mieszkaniowych. Chodzi o to, aby wyhamować wykup lokali.
Radziwinowicz: zasady wykupu mieszkań komunalnych się zmienią, ale nie nagle
Miasto musi zachować pewną liczbę mieszkań - wyjaśniała Anna Szotkowska w "Rozmowach pod krawatem".

- W mojej ocenie na dziś, patrząc jaka jest wielkość zasobu, bonifikaty na pewno powinny ulec zmianie, czyli obniżeniu, aby powoli wyhamowywać sprzedaż. Patrząc na ten cel, który chcemy osiągnąć, albo raczej którego nie możemy przekroczyć, czyli zmniejszenia tego zasobu ogólnej liczby - mówi Szotkowska.

Kilka miesięcy temu najemców lokali oburzyły doniesienia o projekcie likwidacji programu "Mieszkanie za remont" lub jego zmian, które zakładają zniesienie bonifikat przy wykupie.

W środę na naszej antenie przewodniczący Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa Andrzej Radziwinowicz informował, że modyfikacje dotyczące wykupu lokali będą, ale nie gwałtowne.

Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz 1 komentarz

A jaki jest cel wyhamowania sprzedaży? Developerzy wolą sprzedać swoje za cenę złota? W jakim interesie ta Pani działa?

