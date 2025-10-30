Wiceprezydentka Szczecina: bonifikaty na mieszkania komunalne powinny ulec zmianie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Anna Szotkowska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Bonifikaty na wykup mieszkania komunalnego powinny być mniejsze. Tak uważa zastępczyni prezydenta Szczecina do spraw mieszkaniowych. Chodzi o to, aby wyhamować wykup lokali.

Anna Szotkowska Radziwinowicz: zasady wykupu mieszkań komunalnych się zmienią, ale nie nagle



- W mojej ocenie na dziś, patrząc jaka jest wielkość zasobu, bonifikaty na pewno powinny ulec zmianie, czyli obniżeniu, aby powoli wyhamowywać sprzedaż. Patrząc na ten cel, który chcemy osiągnąć, albo raczej którego nie możemy przekroczyć, czyli zmniejszenia tego zasobu ogólnej liczby - mówi Szotkowska.



Kilka miesięcy temu najemców lokali oburzyły doniesienia o projekcie likwidacji programu "Mieszkanie za remont" lub jego zmian, które zakładają zniesienie bonifikat przy wykupie.







