Akt oskarżenia w sprawie pobicia taksówkarza na Podzamczu

Jest akt oskarżenia w sprawie pobicia taksówkarza na szczecińskim Podzamczu. Sprawcy to 33-letni Daniel B. i 29-letni Mike S.
Oprócz pobicia zarzuca się im grożenie śmiercią mężczyźnie oraz uszkodzenie samochodu. Aktem oskarżenia została również objęta 30-letnia Klaudia T., która wraz z mężczyznami kierowała do pokrzywdzonego groźby.
Do zdarzenia doszło w styczniu tego roku.
Kobieta kierująca Mercedesem wjechała "pod prąd" w ulicę Wielka Odrzańska w Szczecinie. Z naprzeciwka swoim pojazdem nadjechał taksówkarz i zastawił jej pojazd. Nikt z kierujących nie chciał ustąpić.
Na miejscu pojawili się sprawcy i doszło do scysji. Taksówkarzowi złamano nos.
Żadna z osób podejrzanych nie przyznaje się do winy. Daniel B. i Klaudia T. w przeszłości byli karani. Teraz grozi im do 5 lat więzienia, a za groźby - do 3 lat za kratami.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Do zdarzenia doszło w styczniu tego roku.
Kobieta kierująca Mercedesem wjechała "pod prąd" w ulicę Wielka Odrzańska w Szczecinie. Z naprzeciwka swoim pojazdem nadjechał taksówkarz i zastawił jej pojazd. Nikt z kierujących nie chciał ustąpić.
Na miejscu pojawili się sprawcy i doszło do scysji. Taksówkarzowi złamano nos.
Żadna z osób podejrzanych nie przyznaje się do winy. Daniel B. i Klaudia T. w przeszłości byli karani. Teraz grozi im do 5 lat więzienia, a za groźby - do 3 lat za kratami.
Edycja tekstu: Jacek Rujna