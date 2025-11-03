Zaszczep się przed wyjazdem w tropiki

Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski | Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jeśli planujemy jesienny lub zimowy wyjazd do ciepłych krajów, już teraz pomyślmy o profilaktyce chorób tropikalnych - apeluje konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Miłosz Parczewski.

Najczęściej z tropików przywozimy przenoszoną przez komary dengę; w Zachodniopomorskiem co roku przebywa także po kilka osób z malarią.



- Częściej osoby przywożą choroby tropikalne do Polski w miesiącach zimowych niż w miesiącach letnich, co pewnie wynika z tego, że te kierunki tropikalne są bardziej popularne właśnie od listopada do marca - powiedział.



Przeciw dendze można się zaszczepić, w przypadku malarii trzeba natomiast pamiętać o wcześniejszym przyjmowaniu leków przeciwmalarycznych. W krajach tropikalnych zdarzają się też przypadki błonicy i polio.



Wybierając się do krajów o gorszych warunkach sanitarnych należy także zaszczepić się m.in. przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Przede wszystkim jednak - jak dodaje prof. Parczewski - o tych środkach trzeba pomyśleć wcześniej.



- Optymalny czas to 4-6 tygodni, bo to jest taki okres, żeby zrewidować wszystkie szczepienia i zaplanować szczepienia. Bo profilaktykę malaryczną rozpoczyna się kilka dni wcześniej, tuż przed wyjazdem - dodał.



Zalecenia dotyczące podróży do krajów leżących w innej strefie klimatycznej znajdują się m.in. na stronie pacjent.gov.pl, a także na stronie amerykańskiej agencji CDC, gdzie zawarte są rekomendacje zdrowotne dla wszystkich krajów.



