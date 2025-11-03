Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Zaszczep się przed wyjazdem w tropiki

Region Elżbieta Bielecka

Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski | Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski | Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Jeśli planujemy jesienny lub zimowy wyjazd do ciepłych krajów, już teraz pomyślmy o profilaktyce chorób tropikalnych - apeluje konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Miłosz Parczewski.
Najczęściej z tropików przywozimy przenoszoną przez komary dengę; w Zachodniopomorskiem co roku przebywa także po kilka osób z malarią.

- Częściej osoby przywożą choroby tropikalne do Polski w miesiącach zimowych niż w miesiącach letnich, co pewnie wynika z tego, że te kierunki tropikalne są bardziej popularne właśnie od listopada do marca - powiedział.

Przeciw dendze można się zaszczepić, w przypadku malarii trzeba natomiast pamiętać o wcześniejszym przyjmowaniu leków przeciwmalarycznych. W krajach tropikalnych zdarzają się też przypadki błonicy i polio.

Wybierając się do krajów o gorszych warunkach sanitarnych należy także zaszczepić się m.in. przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Przede wszystkim jednak - jak dodaje prof. Parczewski - o tych środkach trzeba pomyśleć wcześniej.

- Optymalny czas to 4-6 tygodni, bo to jest taki okres, żeby zrewidować wszystkie szczepienia i zaplanować szczepienia. Bo profilaktykę malaryczną rozpoczyna się kilka dni wcześniej, tuż przed wyjazdem - dodał.

Zalecenia dotyczące podróży do krajów leżących w innej strefie klimatycznej znajdują się m.in. na stronie pacjent.gov.pl, a także na stronie amerykańskiej agencji CDC, gdzie zawarte są rekomendacje zdrowotne dla wszystkich krajów.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Częściej osoby przywożą choroby tropikalne do Polski w miesiącach zimowych niż w miesiącach letnich, co pewnie wynika z tego, że te kierunki tropikalne są bardziej popularne właśnie od listopada do marca - powiedział.
- Optymalny czas to 4-6 tygodni, bo to jest taki okres, żeby zrewidować wszystkie szczepienia i zaplanować szczepienia. Bo profilaktykę malaryczną rozpoczyna się kilka dni wcześniej, tuż przed wyjazdem - dodał.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Długo oczekiwana przez mieszkańców Świnoujścia. Jest projekt
    (od 28 października oglądane 3817 razy)
  2. Na ul. Ludowej samochód wjechał w przystanek
    (od przedwczoraj oglądane 3367 razy)
  3. Śmiertelny wypadek na A6
    (od 30 października oglądane 3300 razy)
  4. Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 października oglądane 3012 razy)
  5. Budowa terminalu kontenerowego. Wtedy ruszy inwestycja
    (od 28 października oglądane 2660 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 9:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nożownik z Wałcza już w areszcie [WIDEO]
Cmentarz Centralny po zmroku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policjanci na koniach patrolują Cmentarz Centralny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Fundacje i hospicja prowadzą kwesty na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To dzień zadumy i wspomnień". Stargardzianie odwiedzają groby [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piękna polska jesień. Na Cmentarzu Centralnym coraz więcej odwiedzających [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty