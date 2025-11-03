Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Raport pogryzień przez psy w regionie

Region Anna Klimczyk

Zdjęcie archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ponad 35 tysięcy pogryzień przez psy w ciągu roku w Polsce. To dane z raportu, który przedstawiła Izabela Kadłucka, biegła sądowa z zakresu psychologii zwierząt.
Nie uciekać, nie piszczeć - co zrobić gdy zaatakuje pies

- Inspekcja sanitarna prowadzi dokładne statystyki, jeśli chodzi o przypadki pogryzienia przez psy także w naszym regionie - informuje Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - Za cały 2024 rok zarejestrowaliśmy blisko 500 takich przypadków, dokładnie 494 przypadki. W tym roku do 15 października zarejestrowaliśmy prawie 400 takich przypadków, dokładnie 381.

Choć przepisy przewidują kary dla właścicieli agresywnych czworonogów, w praktyce rzadko ponoszą oni odpowiedzialność.

- Zasady utrzymywania zwierząt w mieście precyzuje prawo miejscowe - mówi Joanna Wojtach, rzeczniczka szczecińskiej straży miejskiej. - W miejscach publicznych o dużym natężeniu ruchu winna być założona smycz. W przypadku ras groźnych kaganiec również przewoźnicy w transporcie publicznym wymagają, aby psy przewożone były zabezpieczone smyczą i kagańcem.

Eksperci podkreślają, że liczby przedstawione w raporcie odnoszą się wyłącznie do pogryzień, które trafiły do rejestrów. Można przypuszczać, że ich rzeczywista liczba jest zdecydowanie wyższa.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
