Sedinum | Leszek Herman

Radni komentują decyzję prezydenta Szczecina o przejęciu nadzoru nad kulturą

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Radni z komisji do spraw kultury w Szczecinie komentują decyzję prezydenta Piotra Krzystka o przejęciu nadzoru nad wydziałem kultury urzędu miasta. Wpływ na to miały między innymi postępowania konkursowe dotyczące wyłonienia dyrektorów Willi Lentza i Wydziału Kultury Urzędu Miasta.
Obszar kultury w mieście. Pierwsze decyzje prezydenta Krzystka

Obszar kultury w mieście. Pierwsze decyzje prezydenta Krzystka

Są konsekwencje po wypowiedzi zastępcy prezydenta Krzystka [KOMENTARZE]
Prezydent Krzystek będzie bezpośrednio nadzorował sferę kultury w mieście
- To prawo prezydenta - komentuje radna Rady Miasta Szczecin, KO Urszula Pańka. - Kultura w Szczecinie ma się dobrze. Problem dotyczy tylko kwestii kadrowych. Jeden błąd - odwołanie pana Cichego. Posypał się cały wydział, wszystkie konkursy i stworzył się problem.

- Decyzja prezydenta miasta jest pokłosiem wewnętrznych sporów - dodaje szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Smoliński. - W dużym stopniu pan prezydent Biskupski sprowokował niejako decyzję. Natomiast mi się wydaje, że ta decyzja powoli narastała przez ostatnie miesiące. Pamiętajmy o Willi Lentza, o Domu Kultury Słowianin, o nierozstrzygniętych konkursach. Natomiast to była kropla, która przesądziła tę czarę goryczy.

Prezydent Szczecina przejmie nadzór nad pionem kultury w mieście w drugiej połowie listopada.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
