Radni komentują decyzję prezydenta Szczecina o przejęciu nadzoru nad kulturą

Radni z komisji do spraw kultury w Szczecinie komentują decyzję prezydenta Piotra Krzystka o przejęciu nadzoru nad wydziałem kultury urzędu miasta. Wpływ na to miały między innymi postępowania konkursowe dotyczące wyłonienia dyrektorów Willi Lentza i Wydziału Kultury Urzędu Miasta.
- Decyzja prezydenta miasta jest pokłosiem wewnętrznych sporów - dodaje szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Smoliński. - W dużym stopniu pan prezydent Biskupski sprowokował niejako decyzję. Natomiast mi się wydaje, że ta decyzja powoli narastała przez ostatnie miesiące. Pamiętajmy o Willi Lentza, o Domu Kultury Słowianin, o nierozstrzygniętych konkursach. Natomiast to była kropla, która przesądziła tę czarę goryczy.
Prezydent Szczecina przejmie nadzór nad pionem kultury w mieście w drugiej połowie listopada.
