Sedinum | Leszek Herman

Niburski: powołanie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry może skończyć się obostrzeniami dla przemysłu

To nie jest czarno-biała sprawa. Tak o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry mówi radny Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku województwa.
Rafał Niburski uważa, że jego powołanie budzi szereg wątpliwości. Przypomnijmy, że ustawa, która przewiduje utworzenie Parku trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

Niburski w "Rozmowach pod krawatem" mówił, że powołanie Parku może skończyć się szeregiem obostrzeń dla przemysłu. Radnego nie przekonują wyjaśnienia, według których Park nie będzie w żaden sposób ograniczał gospodarki.

- Te wątpliwości są rozwiewane przez zwolenników Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Ja jednak uważam, że jeżeli ktoś jest zwolennikiem, to nie jest do końca obiektywny. Mamy też petycje przeciwników. Z tego co ja wiem, to oni tam zebrali bodajże 5 czy 6 tysięcy podpisów. To nie jest mało, jak na Pomorze Zachodnie - mówi radny PiS.

Prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie podpisu pod ustawą.

Edycja tekstu: Michał Król
Radnego nie przekonują wyjaśnienia, według których Park nie będzie w żaden sposób ograniczał gospodarki.

Dodaj komentarz 2 komentarze

Oczywiście że może! Tylko Jan Nowak ma w głowie, że to o ptaszki chodzi....
upór i determinacja PiSowców skłania do pytania, czy tam aby nie ma jakichś już kupionych działek...

Najnowsze podcasty