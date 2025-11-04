Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police

Region Adam Wosik

Polimery Police. Fot. Grupa Azoty Polyolefins
Polimery Police. Fot. Grupa Azoty Polyolefins
Grupa Azoty planuje sprzedaż projektu Polimery Police - potwierdził prezes zarządu grupy Andrzej Skolmowski. Tak zwana dezinwestycja to jeden z elementów strategii spółki do roku 2030.
- Będziemy wykorzystywać nasze kompetencje w nawozach, logistyce, chemii dla obronności i zaawansowanej chemii. Rezygnujemy z ryzykownych, z pozoru atrakcyjnych, ale niemożliwych do sfinansowania dla grupy projektów - tłumaczył Skolmowski.

Spółka Polyolefins odpowiedzialna za projekt Polimery Police ma w całości trafić do PKN Orlen. Oferta niewiążąca na zakup udziałów polickich polimerów to ponad 1 miliard złotych. Transakcja ma być zakończona do 30 czerwca przyszłego roku.

Prezes Skolmowski dodał też, że produkcja i sprzedaż nawozów dla rolnictwa ma być jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy Azoty do roku 2030.

- Jeżeli spojrzymy na nasze przychody, na nasze wyniki, to tak naprawdę jesteśmy grupą nawozową. Jesteśmy z tego dumni, chcemy umacniać naszą pozycję w tym obszarze. To nasza siła, nasza rozpoznawalność, nasze relacje z odbiorcami końcowymi, z rolnikami - podkreślił Skolmowski.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
