Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police

Grupa Azoty planuje sprzedaż projektu Polimery Police - potwierdził prezes zarządu grupy Andrzej Skolmowski. Tak zwana dezinwestycja to jeden z elementów strategii spółki do roku 2030.
- Będziemy wykorzystywać nasze kompetencje w nawozach, logistyce, chemii dla obronności i zaawansowanej chemii. Rezygnujemy z ryzykownych, z pozoru atrakcyjnych, ale niemożliwych do sfinansowania dla grupy projektów - tłumaczył Skolmowski.
Spółka Polyolefins odpowiedzialna za projekt Polimery Police ma w całości trafić do PKN Orlen. Oferta niewiążąca na zakup udziałów polickich polimerów to ponad 1 miliard złotych. Transakcja ma być zakończona do 30 czerwca przyszłego roku.
Prezes Skolmowski dodał też, że produkcja i sprzedaż nawozów dla rolnictwa ma być jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy Azoty do roku 2030.
- Jeżeli spojrzymy na nasze przychody, na nasze wyniki, to tak naprawdę jesteśmy grupą nawozową. Jesteśmy z tego dumni, chcemy umacniać naszą pozycję w tym obszarze. To nasza siła, nasza rozpoznawalność, nasze relacje z odbiorcami końcowymi, z rolnikami - podkreślił Skolmowski.
Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Spółka Polyolefins odpowiedzialna za projekt Polimery Police ma w całości trafić do PKN Orlen. Oferta niewiążąca na zakup udziałów polickich polimerów to ponad 1 miliard złotych. Transakcja ma być zakończona do 30 czerwca przyszłego roku.
Prezes Skolmowski dodał też, że produkcja i sprzedaż nawozów dla rolnictwa ma być jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy Azoty do roku 2030.
- Jeżeli spojrzymy na nasze przychody, na nasze wyniki, to tak naprawdę jesteśmy grupą nawozową. Jesteśmy z tego dumni, chcemy umacniać naszą pozycję w tym obszarze. To nasza siła, nasza rozpoznawalność, nasze relacje z odbiorcami końcowymi, z rolnikami - podkreślił Skolmowski.
Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Będziemy wykorzystywać nasze kompetencje w nawozach, logistyce, chemii dla obronności i zaawansowanej chemii. Rezygnujemy z ryzykownych, z pozoru atrakcyjnych, ale niemożliwych do sfinansowania dla grupy projektów - tłumaczył Skolmowski.