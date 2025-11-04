Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police

Polimery Police. Fot. Grupa Azoty Polyolefins

Grupa Azoty planuje sprzedaż projektu Polimery Police - potwierdził prezes zarządu grupy Andrzej Skolmowski. Tak zwana dezinwestycja to jeden z elementów strategii spółki do roku 2030.

- Będziemy wykorzystywać nasze kompetencje w nawozach, logistyce, chemii dla obronności i zaawansowanej chemii. Rezygnujemy z ryzykownych, z pozoru atrakcyjnych, ale niemożliwych do sfinansowania dla grupy projektów - tłumaczył Skolmowski.



Spółka Polyolefins odpowiedzialna za projekt Polimery Police ma w całości trafić do PKN Orlen. Oferta niewiążąca na zakup udziałów polickich polimerów to ponad 1 miliard złotych. Transakcja ma być zakończona do 30 czerwca przyszłego roku.



Prezes Skolmowski dodał też, że produkcja i sprzedaż nawozów dla rolnictwa ma być jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy Azoty do roku 2030.



- Jeżeli spojrzymy na nasze przychody, na nasze wyniki, to tak naprawdę jesteśmy grupą nawozową. Jesteśmy z tego dumni, chcemy umacniać naszą pozycję w tym obszarze. To nasza siła, nasza rozpoznawalność, nasze relacje z odbiorcami końcowymi, z rolnikami - podkreślił Skolmowski.



Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas