Leszek Herman
Senior oszukany metodą "na prezydenta"

Region Przemysław Polanin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Wykorzystali wizerunek Prezydenta RP do oszustwa. Jego ofiarą padł senior, który stracił równowartość kilku tysięcy złotych.
Były już oszustwa, na wnuczka, policjanta czy pracownika banku. Tym razem oszuści do uwiarygodnienia swojej działalności użyli wizerunku prezydenta Polski.

Kołobrzescy policjanci przyjęli zgłoszenie od 71-latka, który poinformował, że na jednej ze stron internetowych zauważył ogłoszenie, w którym głowa państwa zachęcała do zyskownych inwestycji. Po wypełnieniu formularza skontaktował się z nim rzekomy konsultant, który przekonywał o możliwości szybkiego zarobku. Senior dał się namówić na zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do komputera. Dzięki temu przestępcy uzyskali kontrolę nad jego bankowością internetową. Z konta 71-latka zniknęło dokładnie 2190 euro i 800 złotych.

Sprawców oszustwa poszukuje policja.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz 1 komentarz

A w Szczecinie na ROD Stoczniowiec na Wyspie Puckiej, od lat zarząd stosuje "Oszustwo na działkowca". Kradną pieniądze od działkowcow za oplaty dodatkowe typu; konserwacja rowów i dodatkowe śmieci sezonowe, nie zgodne z Prawem i Ustawą o Rod. Czy działkowcy zdają sobie sprawe, że stali się ofiarami oszustów na duże pieniądze w skali kilku lat?. Ktoś sie tym zajmie ? Jeden działkowiec wygral ze złodziejami sprawę w Sądzie, nawet bedzie zakładal tez sprawe odnośnie zwrotu wszystkich nielegalnych dodatkowych opłat. Czy ktoś jeszcze robi coś w tej sprawie, czy każdy działkowiec jest robiony w balona ?

