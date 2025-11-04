Senior oszukany metodą "na prezydenta"

Wykorzystali wizerunek Prezydenta RP do oszustwa. Jego ofiarą padł senior, który stracił równowartość kilku tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Michał Król

Były już oszustwa, na wnuczka, policjanta czy pracownika banku. Tym razem oszuści do uwiarygodnienia swojej działalności użyli wizerunku prezydenta Polski.Kołobrzescy policjanci przyjęli zgłoszenie od 71-latka, który poinformował, że na jednej ze stron internetowych zauważył ogłoszenie, w którym głowa państwa zachęcała do zyskownych inwestycji. Po wypełnieniu formularza skontaktował się z nim rzekomy konsultant, który przekonywał o możliwości szybkiego zarobku. Senior dał się namówić na zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do komputera. Dzięki temu przestępcy uzyskali kontrolę nad jego bankowością internetową. Z konta 71-latka zniknęło dokładnie 2190 euro i 800 złotych.Sprawców oszustwa poszukuje policja.