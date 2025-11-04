Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zobacz
Zobacz
Zobacz
"Szczecin szuka używanych tramwajów w Niemczech i Holandii"

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczecin szuka używanych tramwajów w Niemczech i Holandii - powiedział zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera w rozmowie z branżowym portalem transport-publiczny.pl.
Chodzi o niskopodłogowe wagony wycofywane z niektórych miast, jak np. z Berlina, Magdeburga czy Rostocku, choć nie jest powiedziane, które z nich miałyby trafić do Szczecina.

- Wszystko jest jeszcze we wstępnej fazie przygotowań - mówi rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim. - Tramwaje szczecińskie są zorientowane na taką opcję, ale nadal nie mamy żadnych konkretów. Nie mamy żadnych listów intencyjnych, a tym bardziej podpisanej umowy. Więc jeżeli będziemy mieli już wytypowane miasto, konkretny model tramwaju, to wtedy chętnie to zakomunikujemy.

Miasto uzasadnia konieczność ich zakupu częściowym odnowieniem istniejącego taboru. Ponadto jeden taki tramwaj jest nieporównywalnie tańszy od fabrycznie nowego.

Pasażerowie, z którymi rozmawiał nasz reporter, są w tej sprawie podzieleni. - Za granicą? A w Polsce nie można kupić takich tramwajów? - Na pewno pomoże to osobom, które mają trudności z chodzeniem po schodach, osobom starszym albo osobom niepełnosprawnym, więc ja jestem jak najbardziej za. - Myślę, że jeżeli wyjdzie to taniej, to czemu nie? - Wolałbym, żeby nowe były, a nie stare, bo jeżdżą tu niemieckie stare graty i po co jeszcze teraz znów graty sprowadzać, złom i co z tym potem robić? - Rzadko jeżdżę tramwajami, ale pewnie dla kogoś to będzie ułatwienie, żeby po tych schodkach nie chodzić - mówią pasażerowie.

Obecnie po ulicach Szczecina jeździ 200 tramwajów. Najnowsze z nich, czyli dwukierunkowe Moderusy Gamma, zaczną wozić mieszkańców w przyszłym roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Pasażerowie, z którymi rozmawiał nasz reporter Antoni Stefański, są w tej sprawie podzieleni.

