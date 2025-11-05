Świnoujście z rezerwą wobec budowy głębokowodnego terminala kontenerowego

Władze Świnoujścia są wciąż nieprzekonane do budowy głębokowodnego terminala kontenerowego. Prezydent miasta podchodzi sceptycznie do nowego projektu inwestycji.
Joanna Agatowska
Budowa "Przylądku Pomerania" rozpocznie się w przyszłym roku. "To 186 hektarów nowej Polski" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Joanna Agatowska w "Rozmowie pod krawatem" powiedziała jednak, że nie wierzy by te zmiany mogły sprawić, że terminal przyniesie większe zyski.
- Jeżeli coś jest nieopłacalne na obszarze 70 hektarów zalądowionego morza, to jak może być opłacalne coś, co będzie miało 186 hektarów?! Trudno dzisiaj mówić, że to większe będzie bardziej opłacalne, niż to mniejsze - argumentowała.
Prace nad terminalem mają zakończyć się za cztery lata.
