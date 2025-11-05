Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Świnoujście z rezerwą wobec budowy głębokowodnego terminala kontenerowego

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Władze Świnoujścia są wciąż nieprzekonane do budowy głębokowodnego terminala kontenerowego. Prezydent miasta podchodzi sceptycznie do nowego projektu inwestycji.
Joanna Agatowska

Joanna Agatowska

Na Bałtyku powstanie nowy port. "Będą tu wpływały największe kontenerowce świata"
Budowa "Przylądku Pomerania" rozpocznie się w przyszłym roku. "To 186 hektarów nowej Polski" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Budowa terminala kontenerowego. Świnoujście renegocjuje rekompensatę
Długo oczekiwana przez mieszkańców Świnoujścia. Jest projekt
Według ostatnich założeń inwestycja ma zajmować 186 hektarów; obejmuje również pogłębienie toru w porcie do 17 metrów.

Joanna Agatowska w "Rozmowie pod krawatem" powiedziała jednak, że nie wierzy by te zmiany mogły sprawić, że terminal przyniesie większe zyski.

- Jeżeli coś jest nieopłacalne na obszarze 70 hektarów zalądowionego morza, to jak może być opłacalne coś, co będzie miało 186 hektarów?! Trudno dzisiaj mówić, że to większe będzie bardziej opłacalne, niż to mniejsze - argumentowała.

Prace nad terminalem mają zakończyć się za cztery lata.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Jeżeli coś jest nieopłacalne na obszarze 70 hektarów zalądowionego morza, to jak może być opłacalne coś, co będzie miało 186 hektarów?! Trudno dzisiaj mówić, że to większe będzie bardziej opłacalne, niż to mniejsze - argumentowała.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Na ul. Ludowej samochód wjechał w przystanek
    (od 01 listopada oglądane 3677 razy)
  2. Śmiertelny wypadek na A6
    (od 30 października oglądane 3545 razy)
  3. Nabór wniosków na bon ciepłowniczy
    (od przedwczoraj oglądane 3523 razy)
  4. Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 października oglądane 3167 razy)
  5. Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police
    (od wczoraj oglądane 2903 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kibice zadowoleni z losowania Pogoni w Pucharze Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pisały o nim światowe media. Został uwieczniony na szczecińskim budynku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rozpoczął się Movember, czyli miesiąc świadomości chorób męskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowoczesny rezonans magnetyczny znacznie skraca czas badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Budowa "Przylądku Pomerania" rozpocznie się w przyszłym roku. "To 186 hektarów nowej Polski" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nożownik z Wałcza już w areszcie [WIDEO]

Najnowsze podcasty