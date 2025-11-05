Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Strażacka czerwień na Wieży Quistorpa. "To architektoniczna wtopa" [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

fot. Andrzej Radziwinowicz/ Facebook
fot. Andrzej Radziwinowicz/ Facebook
fot. Andrzej Radziwinowicz
fot. Andrzej Radziwinowicz
fot. Andrzej Radziwinowicz
fot. Andrzej Radziwinowicz
fot. Andrzej Radziwinowicz
fot. Andrzej Radziwinowicz
To nie kolor barierek na remontowanej wieży Quistorpa jest problemem, a fakt, że wyglądem przypominają kaloryfer - mówi szczeciński radny.
Do Andrzeja Radziwinowicza zgłosił się architekt - Pan Piotr, który zaproponował, że na własny koszt stworzy nowe, pasujące do wyglądu wieży barierki.

- Zabolało go serce, zaproponował, że sam zaprojektuje zgodnie z wytycznymi konserwatora nowe barierki, które będą pasowały do tego zabytku. Przy okazji ma dostęp do firmy metaloplastycznej, sam sfinansuje stworzenie tych barierek i montaż tych barierek pro bono - opowiada Radziwinowicz.

Czerwone barierki pojawiły się w Lesie Arkońskim, wokół zabytkowej wieży. Zabezpieczają one schody i taras budowli.

- Ich wygląd nie spodobał się mieszkańcom miasta - dodaje Radziwinowicz: - Czytając komentarze internautów, ale również rozmawiając z ludźmi związanymi z historią Szczecina - bo odbyłem takie rozmowy w ostatnim czasie - twierdzą, że jest to kolokwialnie mówiąc "wtopa", jeśli chodzi o te barierki. Są ohydne, szpecą ten zabytek...

Jak przekazał nam miejski konserwator zabytków Michał Dębowski, barierki zostaną przemalowane. Nie wiadomo jednak, kiedy ma to nastąpić.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
