Sedinum | Leszek Herman

Nawrocki zawetował ustawę o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry

Region Informacyjna Agencja Radiowa

fot. PAP/Paweł Supernak
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę tworzącą Park Narodowy Doliny Dolnej Odry - poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.
"Zamiast po stronie państwa, dziedzictwa przyrodniczego, ponadczasowych wartości pan prezydent stanął dziś za interesem partyjnym" - napisała w mediach społecznościowych Paulina Hennig-Kloska. Jej zdaniem, zawetowanie ustawy to zwykle, oparte na kłamstwie politykierstwo.

"Nie ma żadnych prawdziwych minusów tej inicjatywy" - napisała. "Ta decyzja nas nie zatrzyma, obiecuję! Będziemy dalej wspierać ochronę przyrody. Wspólnie z samorządami rozpoczynamy prace nad rozwiązaniem zastępczym" - dodała Paulina Hennig-Kloska.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

