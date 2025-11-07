Komentarze po prezydenckim wecie ws. Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Prezydenckie weto dla Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. - Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego nie jest dla nas zaskoczeniem - komentuje radny Koalicji Obywatelskiej z Zielonych, Przemysław Słowik.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

- Spodziewaliśmy się, że wybierze interes partyjny swoich kolegów i koleżanek z Gryfina. Zamiast pójść za głosem oddolnej obywatelskiej inicjatywy, która walczyła i starała się od ponad roku o to, aby powstał w naszym regionie - pierwszy od ponad 24 lat - nowy Park Narodowy - podkreśla Słowik.- To bardzo dobra decyzja - podsumowuje radny Prawa i Sprawiedliwości, Marek Duklanowski: - Pewnie ministerstwo powinno dzisiaj poprawić swoje rozwiązanie i zastanowić się nad tym, co chce w tym miejscu zrobić, no i rzeczywiście zabrać się za ochronę przyrody.- To jest zła wiadomość dla województwa zachodniopomorskiego - komentuje dla Radia Szczecin Adam Rudawski, Wojewoda Zachodniopomorski. - Jest mi szczególnie przykro - bo byłem też mocno zaangażowany w ten projekt - że pan prezydent nie wziął pod uwagę, że to mieszkańcy chcieli tego parku i że wszystkie rady gmin, w demokratycznym procesie, zgodziły się na ten park - podkreślił Rudawski.Sprawę skomentowała w mediach społecznościowych również Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska, która zapowiedziała, że jej resort wspólnie z samorządami rozpocznie prace nad rozwiązaniem zastępczym. W Polsce od blisko ćwierćwiecza nie powstał żaden nowy park narodowy.Zwolennicy powstania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry argumentowali, że pomoże on w chronieniu unikatowego ekosystemu Międzyodrza. Przeciwnicy wskazywali na zagrożenie i ograniczenia dla lokalnego rybołówstwa i transportu rzecznego.