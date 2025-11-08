Wójt gminy Kołbaskowo po wecie prezydenta: Jestem rozczarowana

Nie milkną echa prezydenckiego weta dla Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. - Od początku byliśmy za powstaniem tego parku, więc naszym zdaniem nie jest to dobra decyzja - komentuje wójt gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Jestem rozczarowana, bo liczyłam na to, że ostatecznie prezydent spełni swoje obietnice, które składał w trakcie kampanii bezpośrednio po wyborach, że będzie głosem społeczeństwa obywatelskiego i że ochrona przyrody jest mu bliska. Ten brak podpisu pokazuje, że jest inaczej - powiedziała Schwarz.Sprawę skomentowała w piątek w mediach społecznościowych również Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska, która zapowiedziała, że jej resort wspólnie z samorządami rozpocznie prace nad rozwiązaniem zastępczym.- Każde działanie, które przyczyni się do tego, że ten teren zostanie uratowany, jest działaniem dobrym - dodaje Schwarz. - Nie wiem czy ci, co wetują mają jakiś pomysł, bo nigdy on z niczyich ust nie wybrzmiał, a to co do tej pory funkcjonowało, jak się okazuje, nie jest skuteczne.W Polsce od blisko ćwierćwiecza nie powstał żaden nowy park narodowy.