Sedinum | Leszek Herman

"Kawiarenka polityczna" RS: weto prezydenta w sprawie PNDDO w ocenie polityków z regionu

Region Julia Nowicka

To smutna, rozczarowująca i przemocowa decyzja - tak wojewoda zachodniopomorski ocenił zawetowanie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. W audycji "Kawiarenka polityczna" Radia Szczecin politycy z regionu oceniali decyzję prezydenta Karola Nawrockiego.
Wojewoda Adam Rudawski przypomniał, że inicjatywa utworzenia parku wyszła od mieszkańców regionu.

- Pan prezydent zadecydował wbrew radnym, wbrew mieszkańcom, wbrew dwóm latom pracy. Pan prezydent ukradł również, oczywiście w cudzysłowie, ukradł również pieniądze, które były przeznaczone dla woj. zachodniopomorskiego. W rezerwie ponad 40 milionów - argumentował.

Poseł Koalicji Obywatelskiej, Bartosz Arłukowicz wskazał, że decyzja prezydenta nie była dla niego zaskoczeniem.

- Decyzja prezydenta w sprawie parku narodowego: głupia, bezmyślna i odkrywająca oblicze pana prezydenta. Właściwie on w ostatnich dniach i tygodniach pokazuje, kim tak naprawdę jest - powiedział Arłukowicz.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Michał Jach zaznaczył, że mieszkańcy i radni Gryfina byli przeciwni stworzeniu parku.

- Również troje radnych z Platformy Obywatelskich było przeciw. Część gryfińska, najważniejsza część parku krajobrazowego została absolutnie przekreślona - zaznaczył.

Ostatni Park Narodowy utworzony został w Polsce 25 lat temu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
