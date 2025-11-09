"Kawiarenka polityczna" RS: weto prezydenta w sprawie PNDDO w ocenie polityków z regionu

To smutna, rozczarowująca i przemocowa decyzja - tak wojewoda zachodniopomorski ocenił zawetowanie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. W audycji "Kawiarenka polityczna" Radia Szczecin politycy z regionu oceniali decyzję prezydenta Karola Nawrockiego.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Wojewoda Adam Rudawski przypomniał, że inicjatywa utworzenia parku wyszła od mieszkańców regionu.- Pan prezydent zadecydował wbrew radnym, wbrew mieszkańcom, wbrew dwóm latom pracy. Pan prezydent ukradł również, oczywiście w cudzysłowie, ukradł również pieniądze, które były przeznaczone dla woj. zachodniopomorskiego. W rezerwie ponad 40 milionów - argumentował.Poseł Koalicji Obywatelskiej, Bartosz Arłukowicz wskazał, że decyzja prezydenta nie była dla niego zaskoczeniem.- Decyzja prezydenta w sprawie parku narodowego: głupia, bezmyślna i odkrywająca oblicze pana prezydenta. Właściwie on w ostatnich dniach i tygodniach pokazuje, kim tak naprawdę jest - powiedział Arłukowicz.Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Michał Jach zaznaczył, że mieszkańcy i radni Gryfina byli przeciwni stworzeniu parku.- Również troje radnych z Platformy Obywatelskich było przeciw. Część gryfińska, najważniejsza część parku krajobrazowego została absolutnie przekreślona - zaznaczył.Ostatni Park Narodowy utworzony został w Polsce 25 lat temu.