Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście o Parku Doliny Dolnej Odry

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jarosław Siergiej. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jarosław Siergiej. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie było kolizji na linii park - port. Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zapewnia, że ewentualne utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry nie wpłynęłoby negatywnie na żeglugę.
Siergiej: były konsultacje z mieszkańcami na temat Przylądku Pomerania

Siergiej: były konsultacje z mieszkańcami na temat Przylądku Pomerania

Jarosław Siergiej
"Kawiarenka polityczna" RS: weto prezydenta w sprawie PNDDO w ocenie polityków z regionu
Wójt gminy Kołbaskowo po wecie prezydenta: Jestem rozczarowana
Komentarze po prezydenckim wecie ws. Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry
Nawrocki zawetował ustawę o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry
Przeciwnicy i zwolennicy spotkali się ws. Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry
Kancelaria Prezydenta - dyskusja o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry
Niburski: powołanie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry może skończyć się obostrzeniami dla przemysłu
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o powołaniu Parku. Jednym z argumentów było to, że jego stworzenie mogło sprawić kłopoty żegludze.

Jarosław Siergiej w "Rozmowie pod krawatem" zapewnił, że nie było takiego niebezpieczeństwa. Jak dodał - przedstawiciele portu brali udział w pisaniu ustawy o Parku.

- Wyłączyliśmy odcinek żeglowny Odry, który przebiega przez park. Wyłączyliśmy również te miejsca na brzegach, na których są znaki nawigacyjne, czy mogą cumować barki spod jurysdykcji parku. My ze swojej strony zadbaliśmy o to, żeby żegluga na tym nie ucierpiała - zaznaczył.

Park najprawdopodobniej jednak i tak powstanie. Obszar miałby się stać filią Wolińskiego Parku Narodowego.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Wyłączyliśmy odcinek żeglowny Odry, który przebiega przez park. Wyłączyliśmy również te miejsca na brzegach, na których są znaki nawigacyjne, czy mogą cumować barki spod jurysdykcji parku. My ze swojej strony zadbaliśmy o to, żeby żegluga na tym nie ucierpiała - zaznaczył.

Dodaj komentarz 2 komentarze

ale ucierpieliby ci, którzy zainwestowali kasę w działki pod mariny wokół łowisk myśliwskich na tych terenach.
A wiadomo KTO "w działki" potrafi najlepiej...
@ Jan Nowak-tak... tak... i biedne ptaszki,które cierpią,bo bogacze do nich strzelają. Znamy to,zmień płytę.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Nie żyje primadonna szczecińskiej Opery na Zamku
    (od przedwczoraj oglądane 15997 razy)
  2. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od 06 listopada oglądane 12641 razy)
  3. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]
    (od 06 listopada oglądane 5352 razy)
  4. Bójka w centrum Szczecinka. Nie żyje 23-latek
    (od 09 listopada oglądane 3115 razy)
  5. Wypadek na S3, droga zablokowana [ZDJĘCIA]
    (od 08 listopada oglądane 2918 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ponad dwa kilogramy narkotyków przejęli gryficcy policjanci [WIDEO]
Jarosław Siergiej
80. urodziny Radia Szczecin [WIDEO]
Znamy zwycięzców Goleniowskiej Mili [ZDJĘCIA]
Szczecinianie pobiegli dla niepodległej Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marsz Niepodległości ruszył ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty