Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście o Parku Doliny Dolnej Odry

Nie było kolizji na linii park - port. Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zapewnia, że ewentualne utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry nie wpłynęłoby negatywnie na żeglugę.



Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o powołaniu Parku. Jednym z argumentów było to, że jego stworzenie mogło sprawić kłopoty żegludze.Jarosław Siergiej w "Rozmowie pod krawatem" zapewnił, że nie było takiego niebezpieczeństwa. Jak dodał - przedstawiciele portu brali udział w pisaniu ustawy o Parku.- Wyłączyliśmy odcinek żeglowny Odry, który przebiega przez park. Wyłączyliśmy również te miejsca na brzegach, na których są znaki nawigacyjne, czy mogą cumować barki spod jurysdykcji parku. My ze swojej strony zadbaliśmy o to, żeby żegluga na tym nie ucierpiała - zaznaczył.Park najprawdopodobniej jednak i tak powstanie. Obszar miałby się stać filią Wolińskiego Parku Narodowego.