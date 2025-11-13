Grupa Azoty chce wypuścić akcje

Grupa Azoty planuje emisję akcji - po to, aby móc pozyskać środki na strategiczne cele rozwojowe. Według ogłoszonej na początku listopada strategii grupa planuje inwestycje w nawozach, logistyce i zaawansowanej chemii.

Edycja tekstu: Michał Król

Emisja akcji ma być podzielona na dwa etapy - pierwszy będzie skierowany do Skarbu Państwa, drugi - ewentualny - także do inwestorów rynkowych. Środki pozyskane w ten sposób mają być wykorzystane m.in. na rozbudowę zdolności przeładunkowych w logistyce kolejowej, częściowe sfinansowanie projektu hubu amoniakalnego,a także zmniejszenie emisyjności i śladu węglowego Grupy Azoty.Decyzję co do emisji akcji akcjonariusze podejmą 13 lutego przyszłego roku.W pierwszym etapie planowana jest emisja 33,7 mln akcji, skierowana do Skarbu Państwa. Wartość szacuje się na 600 mln zł. Udział Skarbu Państwa po transakcji nie przekroczy 50 proc. Drugi etap to ewentualna emisja (lub emisje) maksymalnie 40,5 mln akcji - skierowana do do inwestorów rynkowych i Skarbu Państwa. Także tutaj udział Skarbu Państwa nie przekroczy 50 proc.