Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Grupa Azoty chce wypuścić akcje

Region Elżbieta Bielecka

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Grupa Azoty planuje emisję akcji - po to, aby móc pozyskać środki na strategiczne cele rozwojowe. Według ogłoszonej na początku listopada strategii grupa planuje inwestycje w nawozach, logistyce i zaawansowanej chemii.
Emisja akcji ma być podzielona na dwa etapy - pierwszy będzie skierowany do Skarbu Państwa, drugi - ewentualny - także do inwestorów rynkowych. Środki pozyskane w ten sposób mają być wykorzystane m.in. na rozbudowę zdolności przeładunkowych w logistyce kolejowej, częściowe sfinansowanie projektu hubu amoniakalnego,a także zmniejszenie emisyjności i śladu węglowego Grupy Azoty.

Decyzję co do emisji akcji akcjonariusze podejmą 13 lutego przyszłego roku.

W pierwszym etapie planowana jest emisja 33,7 mln akcji, skierowana do Skarbu Państwa. Wartość szacuje się na 600 mln zł. Udział Skarbu Państwa po transakcji nie przekroczy 50 proc. Drugi etap to ewentualna emisja (lub emisje) maksymalnie 40,5 mln akcji - skierowana do do inwestorów rynkowych i Skarbu Państwa. Także tutaj udział Skarbu Państwa nie przekroczy 50 proc.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Nie żyje primadonna szczecińskiej Opery na Zamku
    (od 10 listopada oglądane 16916 razy)
  2. Rozpoczęła się budowa terminala na lotnisku w Goleniowie [WIZUALIZACJE]
    (od przedwczoraj oglądane 3417 razy)
  3. Bójka w centrum Szczecinka. Nie żyje 23-latek
    (od 09 listopada oglądane 3225 razy)
  4. Wypadek na S3, droga zablokowana [ZDJĘCIA]
    (od 08 listopada oglądane 2993 razy)
  5. Objawy raka. Jakie sygnały powinny zaniepokoić?
    (od przedwczoraj oglądane 2756 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Leonard Rozenberg
Nocny policyjny pościg za pijanym kierowcą [WIDEO]
Walka z kornikiem drukarzem na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bałagan przy placu Kościuszki - magistrat ma zrobić porządek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ponad dwa kilogramy narkotyków przejęli gryficcy policjanci [WIDEO]
Jarosław Siergiej

Najnowsze podcasty