Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Ekonomista ws. terminala kontenerowego: każda zmiana wymaga rozpoczęcia od nowa prac projektowych

Region

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Prof. Leonard Rozenberg. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Większy rozmach jest potrzebny, ale wszelkie zmiany będą wymagały dużo czasu. Ekonomista Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego komentuje nową koncepcję terminala kontenerowego w Świnoujściu.
Przypomnijmy, że według zaktualizowanych planów inwestycja ma zajmować 186 hektarów, obejmuje również pogłębienie toru w porcie do 17 metrów.

Inwestycja na pewno jest potrzebna - mówił profesor Leonard Rozenberg w "Rozmowach pod krawatem". Ale wszelkie modyfikacje będą bardzo czasochłonne.

- Każda zmiana wymaga rozpoczęcia od nowa wszystkich prac projektowych, po drugie prac oceniających ekonomikę tego procesu. Przede wszystkim właśnie tych decyzji środowiskowych, przez które przejść jest szalenie trudno. Wychodzi na to, że to nie mniej niż dwa lata zajmie - mówi Rozenberg.

Funkcja portowa i uzdrowiskowa są trudne do pogodzenia, a Świnoujście musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jak pogodzić te dwie sfery - dodał prof. Leonard Rozenberg.

Jego obszar ma być znacznie większy, podobnie jak i głębokość nabrzeży. Ekonomista Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zwrócił uwagę na to, że większy port będzie oznaczał zapewnienie większej ilości towarów, które będą przeładowywane w Świnoujściu.

- Ja mam nadzieję, że przy zwiększeniu wolumenu przepływu towarów, zarząd wie i zdaje sobie sprawę z tego, że należy poszukać naprawdę światowej klasy operatorów kontenerowych. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj wiele kart jest rozdanych - mówi ekonomista.

Prof. Leonard Rozenberg odniósł się również do sytuacji w elektrowni Dolna Odra. W związku z zamykaniem bloków węglowych będzie tu zlikwidowanych ponad 600 miejsc pracy. Zdaniem eksperta, tereny elektrowni są doskonałym miejscem do lokowania zagranicznych inwestorów.

Prace nad terminalem mają zakończyć się za cztery lata.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Małgorzaty Frymus do "Rozmowy pod krawatem" w piątek o godz. 8.30 przyjęła Jolanta Aniszewska, dyrektorka Książnicy Stargardzkiej.

Edycja tekstu: Michał Król
12345

