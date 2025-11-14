Nowy radiowóz w szczecineckiej Straży Miejskiej

Straż Miejska w Szczecinku dostała nowy samochód, elektryczny Ford Transit Custom.

Edycja tekstu: Michał Król

Auto przystosowane jest do przewozu sześciu osób oraz sprzętu. Znajduje się w nim przedział do transportu dwóch osób zatrzymanych. Samochód został zakupiony z ładowarką, która została zamontowana w garażu Straży Miejskiej w Szczecinku.Koszt to 380 tysięcy złotych - połowa to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W poniedziałek auto zostanie włączone do służby.