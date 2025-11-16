Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Ostatni dzień Festiwalu Literackiego "Wielogłos" [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"Nie zwalniamy tempa, ostatni dzień dniem pełnym atrakcji" - zapowiadają organizatorzy stargardzkiego festiwalu literackiego "Wielogłos".
W niedzielę festiwal wybrzmi na trzech scenach - dla najmłodszych, dla młodzieży i dla fanów szczecińskiej literatury - zapowiada Jolanta Aniszewska, dyrektorka Książnicy Stargardzkiej.

- Będą trzy spotkania: z panią Joanną Jagiełło; z Marcinem Kruszewskim, znanym jako Prawo Marcina, znanym doskonale dzieciakom w szkołach i z Kubańczykiem, raperem, który pochodzi ze Stargardu, ale nie w muzycznej odsłonie, a w rozmowie, która będzie moderowana wraz z udziałem jego mamy - mówi Aniszewska.

Na scenie głównej pojawią się autorzy ze Szczecina - m.in. Michał Siedziako i Elżbieta Cherezińska. Cały program festiwalu znajdziecie pod tym linkiem.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek


W niedzielę festiwal wybrzmi na trzech scenach - dla najmłodszych, dla młodzieży i dla fanów szczecińskiej literatury - zapowiada Jolanta Aniszewska, dyrektorka Książnicy Stargardzkiej.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Nie żyje primadonna szczecińskiej Opery na Zamku
    (od 10 listopada oglądane 18227 razy)
  2. Objawy raka. Jakie sygnały powinny zaniepokoić?
    (od 11 listopada oglądane 4607 razy)
  3. Rozpoczęła się budowa terminala na lotnisku w Goleniowie [WIZUALIZACJE]
    (od 11 listopada oglądane 3953 razy)
  4. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od wczoraj oglądane 3798 razy)
  5. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od przedwczoraj oglądane 3258 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Międzynarodowy boks w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Prelekcje, quizy i spotkania... Festiwal "Beton" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pisarze na wyciągnięcie ręki. Festiwal "Wielogłos" w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rolnicy wyjechali na drogi regionu. Są spore utrudnienia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Światowy Dzień Cukrzycy. "Wielu nie wie, że choruje..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Znika beton, pojawiają się drzewa. Metamorfoza przy Netto Arenie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty