Ostatni dzień Festiwalu Literackiego "Wielogłos" [ZDJĘCIA]

"Nie zwalniamy tempa, ostatni dzień dniem pełnym atrakcji" - zapowiadają organizatorzy stargardzkiego festiwalu literackiego "Wielogłos".

- Będą trzy spotkania: z panią Joanną Jagiełło; z Marcinem Kruszewskim, znanym jako Prawo Marcina, znanym doskonale dzieciakom w szkołach i z Kubańczykiem, raperem, który pochodzi ze Stargardu, ale nie w muzycznej odsłonie, a w rozmowie, która będzie moderowana wraz z udziałem jego mamy - mówi Aniszewska.





Na scenie głównej pojawią się autorzy ze Szczecina - m.in. Michał Siedziako i Elżbieta Cherezińska. Cały program festiwalu znajdziecie pod tym linkiem





W niedzielę festiwal wybrzmi na trzech scenach - dla najmłodszych, dla młodzieży i dla fanów szczecińskiej literatury - zapowiada Jolanta Aniszewska, dyrektorka Książnicy Stargardzkiej.