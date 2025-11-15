Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Bezpieczniej na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Wszystkich Świętych

Region Anna Pałamar

fot. Andrzej Radziwinowicz/ Facebook
fot. Andrzej Radziwinowicz/ Facebook
Czerwone paski pojawiły się na ścieżce rowerowej wzdłuż ulicy Wszystkich Świętych w Szczecinie. To tak zwane "tarki" na nawierzchni ścieżki.
Nowe oznakowanie to pomysł miejskiego radnego Andrzeja Radziwinowicza, który zwrócił uwagę, że rowerzyści zjeżdżali w tym miejscu - z górki z dużą prędkością - tuż przed wjazdem na osiedle i miejski parking.

Tarki mają skłonić rowerzystów do zwolnienia i większej czujności.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Nie żyje primadonna szczecińskiej Opery na Zamku
    (od 10 listopada oglądane 18186 razy)
  2. Objawy raka. Jakie sygnały powinny zaniepokoić?
    (od 11 listopada oglądane 4561 razy)
  3. Rozpoczęła się budowa terminala na lotnisku w Goleniowie [WIZUALIZACJE]
    (od 11 listopada oglądane 3924 razy)
  4. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od przedwczoraj oglądane 2896 razy)
  5. Bałagan przy placu Kościuszki - magistrat ma zrobić porządek [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 12 listopada oglądane 2568 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Międzynarodowy boks w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Prelekcje, quizy i spotkania... Festiwal "Beton" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pisarze na wyciągnięcie ręki. Festiwal "Wielogłos" w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rolnicy wyjechali na drogi regionu. Są spore utrudnienia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Światowy Dzień Cukrzycy. "Wielu nie wie, że choruje..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Znika beton, pojawiają się drzewa. Metamorfoza przy Netto Arenie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty