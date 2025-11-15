Bezpieczniej na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Wszystkich Świętych

Czerwone paski pojawiły się na ścieżce rowerowej wzdłuż ulicy Wszystkich Świętych w Szczecinie. To tak zwane "tarki" na nawierzchni ścieżki.
Nowe oznakowanie to pomysł miejskiego radnego Andrzeja Radziwinowicza, który zwrócił uwagę, że rowerzyści zjeżdżali w tym miejscu - z górki z dużą prędkością - tuż przed wjazdem na osiedle i miejski parking.
Tarki mają skłonić rowerzystów do zwolnienia i większej czujności.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
