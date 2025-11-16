Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Zachodniopomorskie Noble dziś trafią w ręce naukowców

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ta nagroda promować ma wysokie standardy naukowe i doceniać poszczególnych naukowców z naszego regionu. Mowa o Zachodniopomorskich Noblach, które przyznane zostaną w niedzielę wieczorem.
Laureaci wybierani są w ośmiu kategoriach - takich jak m.in. ekonomia, nauki humanistyczne, techniczne czy medyczne. Doceniana jest nie tylko idea, ale i także samo działanie - mówi członek kapituły, sekretarz zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki, profesor Jan Lubiński.

- Nie lansujemy jakiegoś kierunku w danym czasie modnego. Oceniamy czy coś rzeczywiście jest wdrożone w życie. Społeczeństwo na dorobku potrzebuje rzeczywistych wdrożeń, które nauka daje - podkreśla Lubiński.

Laureatów Zachodniopomorskich Nobli poznamy o godzinie 18.00 w trakcie uroczystej gali w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego w Szczecinie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
