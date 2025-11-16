Zachodniopomorskie Noble dziś trafią w ręce naukowców

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ta nagroda promować ma wysokie standardy naukowe i doceniać poszczególnych naukowców z naszego regionu. Mowa o Zachodniopomorskich Noblach, które przyznane zostaną w niedzielę wieczorem.

Laureaci wybierani są w ośmiu kategoriach - takich jak m.in. ekonomia, nauki humanistyczne, techniczne czy medyczne. Doceniana jest nie tylko idea, ale i także samo działanie - mówi członek kapituły, sekretarz zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki, profesor Jan Lubiński.



- Nie lansujemy jakiegoś kierunku w danym czasie modnego. Oceniamy czy coś rzeczywiście jest wdrożone w życie. Społeczeństwo na dorobku potrzebuje rzeczywistych wdrożeń, które nauka daje - podkreśla Lubiński.



Laureatów Zachodniopomorskich Nobli poznamy o godzinie 18.00 w trakcie uroczystej gali w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego w Szczecinie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas