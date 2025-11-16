Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Zachodniopomorskie Noble rozdane [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zachodniopomorskie Noble to wyróżnienie naukowe przyznawane w 8 kategoriach dla naukowców z regionu.
W dziedzinie Nauk Humanistycznych laureatką została dr Aleksandra Grzemska z Uniwersytetu Szczecińskiego. Doceniona została za promocję literatury autobiograficznej Polek na rynku międzynarodowym.

- Udostępniam również czytelnikowi międzynarodowemu badania na temat literatury polskiej, w perspektywie studiów literaturoznawczych, ale też antropologiczno-kulturowych. Pokazuję ponadto, jak wygląda specyfika literatury polskiej tworzonej przez kobiety - opowiada dr Grzemska.

Wyróżnienie w dziedzinie Nauk Rolniczych otrzymał profesor Mariusz Szymczak, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, który swoje badania poświęca rybom i pełnemu wykorzystywaniu surowców jak ości.

- Ości zawierają bardzo różne składniki odżywcze, cenne dla człowieka, m.in. kolagen. Możemy z nich produkować specjalne preparaty albo przetwarzać na dodatki do karmy dla zwierząt - podkreśla profesor Szymczak.

Pełna lista laureatów poniżej:
Dziedzina nauk humanistycznych: dr Aleksandra Grzemska z Uniwersytetu Szczecińskiego,
Dziedzina nauk podstawowych: dr hab. Xuecheng Chen, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
Dziedzina nauk technicznych: dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
Dziedzina nauk technicznych: dr hab. Adam Zieliński, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
Dziedzina nauk ekonomicznych: dr Wojciech Lewicki z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
Dziedzina nauk rolniczych: prof. dr hab. inż. Mariusz Szymczak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
Dziedzina nauk medycznych: dr hab. n. med. Dorota Kostrzewa-Nowak z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,
Dziedzina nauk o morzu: dr hab. Paweł Terefenko, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
