Wieczorek: to nie jest powód do satysfakcji

To nie jest powód do satysfakcji - tak poseł Dariusz Wieczorek komentuje brak polityków Nowej Lewicy w strukturach samorządowych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Obecnie w szczecińskiej Radzie Miasta nie ma nikogo z tej partii, w samorządzie województwa jest jeden przedstawiciel.Nowo wybrany przewodniczący Nowej Lewicy w regionie, poseł Wieczorek zamierza tą sytuację naprawić. - Zwracamy uwagę na to, że nie mamy swojej reprezentacji w tych dużych miastach, a pamiętam przecież będąc w samorządzie, jak mieliśmy w Radzie Miasta Szczecina wielkie kluby kilkunastoosobowe, w sejmiku podobnie - powiedział Wieczorek.Poseł Wieczorek zdradza, że strategią na poprawę popularności Nowej Lewicy w samorządach ma być odnoszenie się do działań lewicy w rządzie i komunikowanie tego mieszkańcom regionu.