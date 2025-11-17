Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Wieczorek: to nie jest powód do satysfakcji

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To nie jest powód do satysfakcji - tak poseł Dariusz Wieczorek komentuje brak polityków Nowej Lewicy w strukturach samorządowych.
Zachodniopomorska Nowa Lewica ma nowe władze [ZDJĘCIA]

Obecnie w szczecińskiej Radzie Miasta nie ma nikogo z tej partii, w samorządzie województwa jest jeden przedstawiciel.

Nowo wybrany przewodniczący Nowej Lewicy w regionie, poseł Wieczorek zamierza tą sytuację naprawić. - Zwracamy uwagę na to, że nie mamy swojej reprezentacji w tych dużych miastach, a pamiętam przecież będąc w samorządzie, jak mieliśmy w Radzie Miasta Szczecina wielkie kluby kilkunastoosobowe, w sejmiku podobnie - powiedział Wieczorek.

Poseł Wieczorek zdradza, że strategią na poprawę popularności Nowej Lewicy w samorządach ma być odnoszenie się do działań lewicy w rządzie i komunikowanie tego mieszkańcom regionu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
