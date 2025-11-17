Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie

To mógł być ratunek dla Międzyodrza. Zdaniem wójt gminy Kołbaskowo, Park Narodowy Doliny Dolnej Odry pomógłby temu terenowi przed degradacją.

- Widzimy powoli umierające i degradujące się otoczenie tego Międzyodrza. Pisaliśmy do różnych instytucji, które nim zawiadują, żeby coś zrobić, dlatego że ono zaczyna umierać i turystyka kajakowa zaczyna być powoli niemożliwa - mówi Schwarz.





Staramy się jak najlepiej wykorzystywać potencjał Odry i bardzo nam zależało na tym, aby ten park powstał - powiedziała wójt. Na terenach objętych parkiem konieczne będzie przeprowadzenie prac, odtworzenie kanałów i ich udrożnienie czy naprawa śluz.



Mieliśmy zapewnienie, że takie prace będą przeprowadzone i że znajdą się na nie pieniądze. Teren Międzyodrza pełni ważną rolę przeciwpowodziową - mówiła Małgorzata Schwarz.



- Kiedyś te kanały były drożne, można było sobie spokojnie po nich pływać. Przecież wiadomo, że to Międzyodrze przyjmuje głównie cofkę. Na te tereny woda się rozlewa. W momencie, kiedy zarosną całkowicie, to możemy się obawiać o nasze nabrzeże - mówi wójt.



Zdaniem Małgorzaty Schwarz argumenty przedstawione przez prezydenta Nawrockiego podczas veta nie mają uzasadnienia w rzeczywistości i są wyłącznie argumentami politycznymi. Wójt Kołbaskowa przypomniała, że gmina buduje kolejną marinę w miejscowości Moczyły. Ma to być impuls do dalszego rozwoju turystyki w tym rejonie.



W poniedziałek z przedstawicielami poszczególnych samorządów, w których park miał powstać, spotka się ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, która ma przedstawić alternatywne sposoby na objęcie tego terenu ochroną.





