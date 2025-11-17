Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie

To mógł być ratunek dla Międzyodrza. Zdaniem wójt gminy Kołbaskowo, Park Narodowy Doliny Dolnej Odry pomógłby temu terenowi przed degradacją.
- Widzimy powoli umierające i degradujące się otoczenie tego Międzyodrza. Pisaliśmy do różnych instytucji, które nim zawiadują, żeby coś zrobić, dlatego że ono zaczyna umierać i turystyka kajakowa zaczyna być powoli niemożliwa - mówi Schwarz.
Staramy się jak najlepiej wykorzystywać potencjał Odry i bardzo nam zależało na tym, aby ten park powstał - powiedziała wójt. Na terenach objętych parkiem konieczne będzie przeprowadzenie prac, odtworzenie kanałów i ich udrożnienie czy naprawa śluz.
Mieliśmy zapewnienie, że takie prace będą przeprowadzone i że znajdą się na nie pieniądze. Teren Międzyodrza pełni ważną rolę przeciwpowodziową - mówiła Małgorzata Schwarz.
- Kiedyś te kanały były drożne, można było sobie spokojnie po nich pływać. Przecież wiadomo, że to Międzyodrze przyjmuje głównie cofkę. Na te tereny woda się rozlewa. W momencie, kiedy zarosną całkowicie, to możemy się obawiać o nasze nabrzeże - mówi wójt.
Zdaniem Małgorzaty Schwarz argumenty przedstawione przez prezydenta Nawrockiego podczas veta nie mają uzasadnienia w rzeczywistości i są wyłącznie argumentami politycznymi. Wójt Kołbaskowa przypomniała, że gmina buduje kolejną marinę w miejscowości Moczyły. Ma to być impuls do dalszego rozwoju turystyki w tym rejonie.
Mieliśmy zapewnienie, że takie prace będą przeprowadzone i że znajdą się na nie pieniądze. Teren Międzyodrza pełni ważną rolę przeciwpowodziową - mówiła Małgorzata Schwarz.
- Kiedyś te kanały były drożne, można było sobie spokojnie po nich pływać. Przecież wiadomo, że to Międzyodrze przyjmuje głównie cofkę. Na te tereny woda się rozlewa. W momencie, kiedy zarosną całkowicie, to możemy się obawiać o nasze nabrzeże - mówi wójt.
Zdaniem Małgorzaty Schwarz argumenty przedstawione przez prezydenta Nawrockiego podczas veta nie mają uzasadnienia w rzeczywistości i są wyłącznie argumentami politycznymi. Wójt Kołbaskowa przypomniała, że gmina buduje kolejną marinę w miejscowości Moczyły. Ma to być impuls do dalszego rozwoju turystyki w tym rejonie.
W poniedziałek z przedstawicielami poszczególnych samorządów, w których park miał powstać, spotka się ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, która ma przedstawić alternatywne sposoby na objęcie tego terenu ochroną.
Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.
Edycja tekstu: Michał Król
Małgorzata Schwarz w "Rozmowach pod krawatem" alarmowała, że Międzyodrze od dłuższego czasu jest w coraz gorszym stanie. Jak podkreślała - utworzenie parku umożliwiłoby ratunek.
Dodaj komentarz 4 komentarze
spoko, SPOKO! Spece od działek i nieruchomości działają zgodnie z maksymą klasyka, by czynić sobie ziemię poddaną - się wybetonuje, się wyasfaltuje i będzie git!
Kajakarze?! Jacy kajakarze! Toż to bidota i do tego nieliczna. Jachty też i motorowe, motorówki i ścigacze - to jest grupa, która ma kasę i lubi nie tylko luksusy, ale i na ptaszki zapolować. Więc mariny, zajazdy i hotele same się nie wybudują
@ Jan Nowak-po raz kolejny to samo, pitolenie wierszoklety o ptaszkach i bogaczach do nich strzelających,oraz milionerach-kajakarzach.
Niech ta kobieta przestanie wciskać ludziom głupoty. Idź do Marchewki i popłacz mu w rękaw. Nie można jej już słuchać.
Pamiętam Międzyodrze z lat 60-tych i 70-tych kiedy po obu stronach , po Odrze Zachodniej i Parnicy był duży ruch barek a także pojawiały się statki pasażerskie. Odra żyła i Międzyodrze żyło. Rosła bujna roślinność nawet storczyki a w wodzie było pełno ryb i był to raj dla wędkarzy. Stepowienie i degradacja populacji ryb nastąpiło kiedy zamarła Odra kiedy zanikł transport na Odrze, tylko rozwój gospodarczy może uratować walory przyrodnicze tego terenu. Doświadczenia pokazują że obecność wyłącznie turystyki przyczynia się do degradacji środowiska i pauperyzacji społeczeństwa. (dixi)