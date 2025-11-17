Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Będzie kompleks sportowy przy ul. Arkońskiej

Region Elżbieta Bielecka

źródło: wiadomosci.szczecin.eu
Nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią, zadaszona trybuna dla prawie 1000 kibiców, nagłośnienie, a obok boisko treningowe z pełnym zapleczem technicznym - tak za dwa lata ma wyglądać kompleks sportowy przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.
Na jego terenie mają się też znaleźć boiska do gry w bule i teqballa, czyli dyscypliny łączącej elementy piłki nożnej i tenisa stołowego. Dodatkowo pojawi się też plac zabaw z ogrodem sensorycznym.

Teren wokół obiektu będzie uporządkowany, wykonane będą też nowe instalacje, zainstalowany zostanie monitoring.

Wszystko będzie kosztować prawie 30 mln zł, z kompleksu w nowej odsłonie będzie można korzystać przed końcem 2027 r.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

brawo miasto okregowka bedzie miala obiekt a o swicie 2 liga cisza wstyd

