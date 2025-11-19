Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Od juniora do seniora. Męskie spotkanie o "męskich sprawach"

Region Anna Pałamar

źródło: Zachodniopomorski OW NFZ
źródło: Zachodniopomorski OW NFZ
"Profilaktyka - męska sprawa" - to hasło środowego spotkania w siedzibie NFZ w Szczecinie. Listopad jest miesiącem poświęconym zdrowiu mężczyzn.
Od godziny 10 do 13 przy ul. Arkońskiej 45 na wszystkich chętnych czekać będą farmaceuci z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej - mówi Małgorzata Olszewska, rzeczniczka szczecińskiego oddziału NFZ.

- Na specjalnym fantomie będziemy się uczyć, jak prawidłowo przeprowadzić samobadanie jąder. Będziemy również zachęcać do udziału w programie profilaktycznym "Moje Zdrowie". W pakiecie badań krwi jest m.in. oznaczenie stężenia PSA, co jest przesiewowym badaniem wczesnego wykrywania chorób prostaty - tłumaczy Olszewska.

Wśród chorób nowotworowych występujących u mężczyzn, aż 1/4 dotyczy nowotworów układu moczowo-płciowego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Najnowsze podcasty