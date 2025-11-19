Rolnik: zamknięcie granicy dla plonów ze wschodu to fikcja

Rząd nie robi nic, dlatego rolnicy chcą go zmusić do działania - tak o rolniczych protestach na naszej antenie mówi jeden z ich organizatorów.

Edycja tekstu: Michał Król

Stanisław Barna uważa, że najważniejsze problemy rolnictwa nie zostały rozwiązane. Chodzi m.in. o napływ produktów z zagranicy.Zamknięcie granicy dla plonów ze wschodu to fikcja - mówił Barna w "Rozmowach pod krawatem".- Nawet zdjęcia kukurydzy ostatnio były, jak otwarte wagony wjeżdżały i jechały, można było to w mediach społecznościowych zauważyć. Ale przyjeżdżają gotowe produkty, czyli mąka, olej, lody, ciasta. To wszystko wjeżdża - mówi rolnik z powiatu choszczeńskiego.Ostatnia akcja rolników rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu. Ciągniki na drogach będą pojawiać się co najmniej do 14 grudnia.