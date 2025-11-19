Rolnik: zamknięcie granicy dla plonów ze wschodu to fikcja

Rząd nie robi nic, dlatego rolnicy chcą go zmusić do działania - tak o rolniczych protestach na naszej antenie mówi jeden z ich organizatorów.
Zamknięcie granicy dla plonów ze wschodu to fikcja - mówił Barna w "Rozmowach pod krawatem".
- Nawet zdjęcia kukurydzy ostatnio były, jak otwarte wagony wjeżdżały i jechały, można było to w mediach społecznościowych zauważyć. Ale przyjeżdżają gotowe produkty, czyli mąka, olej, lody, ciasta. To wszystko wjeżdża - mówi rolnik z powiatu choszczeńskiego.
Ostatnia akcja rolników rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu. Ciągniki na drogach będą pojawiać się co najmniej do 14 grudnia.
Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz 2 komentarze
rolnicy nie protestowali, gdy za PiS ciągiem szły pociągi z milionami ton zbóż "technicznych", którymi nas truli importerzy i biznesmeni powiązani z PiS. PiS nigdy nie ujawnił KTO na tym zarobił. Szczególnie Telus to chronił.
Także rząd Tuska nie ujawnił osób i firm, które i wtedy zarabiały, i teraz też na tym zarabiają.
To nie jest przypadek.
@ Jan Nowak-dziennikarz śledczy i ''poeta'' znów ze swoimi ''mądrościami''. Czywiście PiS winny.Jeśli nawet, to ich rządy skończyły się w 2023.Teraz miał nastać rząd fachowców i tzw '' uczciwych ludzi'' ,bo tak ich wtedy nazwałeś.