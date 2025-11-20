Symulator siłowni okrętowej przygotuje uczniów do wejścia na statek [WIDEO, ZDJĘCIA]

To pracownia, która szeroko otwiera drzwi dla chcących studiować na Politechnice Morskiej. Tak o "symulatorze siłowni okrętowej" mówi Elżbieta Moskal, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Jak dodaje, pracownia ta przeznaczona będzie przede wszystkim dla uczniów technikum z kierunków nawigator morski i mechanik okrętowy.- To będzie pierwszy etap, który będzie ich przygotowywał do wejścia na statek. Uczniowie rozpoczynają praktyki w klasie trzeciej, kontynuują w czwartej, natomiast na wcześniejszym etapie będziemy ich przygotowywali do pracy właśnie dzięki temu symulatorowi - mówi Moskal.Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie dodaje, że pracownia w pełni odtwarza realia funkcjonowania siłowni okrętowej.- Mamy możliwość w spokojnych warunkach, bez zagrożenia elektrycznego, gazowego, otworzyć warunki pracy siłowni. Uczniowie mogą na ekranie otwierać i zamykać zawory. Możemy symulować różnego rodzaju sytuacje awaryjne, np. przeciążenia, zwiększenie ciśnienia - mówi Elżbieta Moskal.Koszt stworzenia symulatora to ponad 1 milion 350 tysięcy złotych.