Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

W sobotę kolejny spacer Gryfitów

Region Elżbieta Bielecka

Mat. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Mat. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Dookoła Zamku Książąt Pomorskich przez Ujeżdżalnię Książęcą, Domki Profesorskie do ulic Farnej i Mariackiej. To trasa kolejnego szczecińskiego spaceru Szlakiem Gryfitów.
Uczestnicy będą mogli zobaczyć nowo otwarte tarasy Zamku i dowiedzieć się, gdzie kryją się pozostałości po wcześniejszych obiektach. Przewodnik Tomasz Wieczorek opowie również o siedzibach dynastii Gryfitów i o pierwszych murowanych zabudowaniach zamku. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie nutki sensacji.

Zbiórka uczestników zaplanowana jest na godz. 10 w sobotę, na Dużym Dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od 15 listopada oglądane 8031 razy)
  2. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od 17 listopada oglądane 6562 razy)
  3. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od 14 listopada oglądane 4016 razy)
  4. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od 15 listopada oglądane 3530 razy)
  5. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od 17 listopada oglądane 3347 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Symulator siłowni okrętowej przygotuje uczniów do wejścia na statek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Bilski
Architektoniczna perełka odzyskała swój ceglany blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Trzy miesiące nocnej prohibicji. Jest nieco spokojniej, "ale miasto przestało żyć" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stanisław Barna
Lekcja o prawach człowieka w tramwaju [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty