W sobotę kolejny spacer Gryfitów

Dookoła Zamku Książąt Pomorskich przez Ujeżdżalnię Książęcą, Domki Profesorskie do ulic Farnej i Mariackiej. To trasa kolejnego szczecińskiego spaceru Szlakiem Gryfitów.

Edycja tekstu: Michał Król

Uczestnicy będą mogli zobaczyć nowo otwarte tarasy Zamku i dowiedzieć się, gdzie kryją się pozostałości po wcześniejszych obiektach. Przewodnik Tomasz Wieczorek opowie również o siedzibach dynastii Gryfitów i o pierwszych murowanych zabudowaniach zamku. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie nutki sensacji.Zbiórka uczestników zaplanowana jest na godz. 10 w sobotę, na Dużym Dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich.