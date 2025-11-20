Koszalińscy policjanci z zarzutami za nękanie osób w kryzysie bezdomności

Czterej koszalińscy policjanci z zarzutami m.in. nękania osób w kryzysie bezdomności.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie zatrzymała w środę siedem osób podejrzewanych o to, że miały nachodzić bezdomnych w nocy, używać wobec nich przemocy i gazu łzawiącego.Jak poinformowała Ewa Dziadczyk z prokuratury, trzy osoby przesłuchano w charakterze świadków i zwolniono. Pozostałym zostały postawione zarzuty.- Zarzuty jakie stawiane są tym osobom to jest zarzut przekroczenia uprawnień polegający na podejmowaniu nieuzasadnionych interwencji, zarzut nękania tych osób pokrzywdzonych i bezdomnych. Dwóm funkcjonariuszom ponadto przedstawiono zarzut nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań, związanych właśnie z tym postępowaniem. Natomiast osoba, która nie jest funkcjonariuszem, czyli osoba cywilna ma zarzut nękania tych osób w kryzysie bezdomności - dodała Dziadczyk.Do zatrzymań doszło po wewnętrznym postępowaniu prowadzonym przez koszalińską policję. Jak podkreśla nadkomisarz Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, to jeden z funkcjonariuszy poinformował swoich przełożonych o niepokojących zachowaniach kolegów.- To są funkcjonariusze, którzy służą w naszej formacji od roku do pięciu lat. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie została wszczęta procedura wydalenia policjantów ze służby oraz postępowania dyscyplinarne. Mówimy tutaj o funkcjonariuszach ogniwa patrolowo-interwencyjnego. O całej sprawie zgłosił swoim przełożonym policjant, który dowiedział się o tej sprawie - informuje Rudzińska.Według ustaleń, nękane miały być cztery osoby, w tym jedna seniorka.