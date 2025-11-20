Regionalne Zakłady Aktywności Zawodowej ze wsparciem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zakłady Aktywności Zawodowej z regionu otrzymają prawie 30 milionów złotych marszałkowskiego dofinansowania na swoją działalność w przyszłym roku. W czwartek blisko 2 miliony zł trafiły do placówki w Kołobrzegu.

Zakłady Aktywności Zawodowej to placówki, w których osoby z niepełnosprawnościami mogą znaleźć zatrudnienie.



Czym zajmuje się 48 podopiecznych ZAZ-u w Kołobrzegu? To wyjaśnia Marian Jagiełka, prezes miejscowego koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. - Zajmują się żywieniem, pielęgnują zieleń miejską albo pracują w pracowniach krawieckich. Oni naprawdę są dumni z tego, co robią - podkreśla Jagiełka.



Pieniądze dla ZAZ-ów pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowy na przekazanie tych środków podpisuje wicemarszałek Anna Bańkowska.



- Dla wszystkich naszych już nie 10, a 11 ZAZ-ów w województwie, PFRON - według algorytmu na 2026 rok - przeliczył i jest to kwota prawie 30 milionów złotych - informuje Bańkowska.



We wszystkich Zakładach Aktywności Zawodowej w regionie zatrudnienie w 2026 roku znajdzie łącznie 780 osób, czyli o blisko 50 więcej niż w roku bieżącym.



Autorka edycji: Joanna Chajdas