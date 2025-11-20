Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Regionalne Zakłady Aktywności Zawodowej ze wsparciem

Region Przemysław Polanin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zakłady Aktywności Zawodowej z regionu otrzymają prawie 30 milionów złotych marszałkowskiego dofinansowania na swoją działalność w przyszłym roku. W czwartek blisko 2 miliony zł trafiły do placówki w Kołobrzegu.
Zakłady Aktywności Zawodowej to placówki, w których osoby z niepełnosprawnościami mogą znaleźć zatrudnienie.

Czym zajmuje się 48 podopiecznych ZAZ-u w Kołobrzegu? To wyjaśnia Marian Jagiełka, prezes miejscowego koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. - Zajmują się żywieniem, pielęgnują zieleń miejską albo pracują w pracowniach krawieckich. Oni naprawdę są dumni z tego, co robią - podkreśla Jagiełka.

Pieniądze dla ZAZ-ów pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowy na przekazanie tych środków podpisuje wicemarszałek Anna Bańkowska.

- Dla wszystkich naszych już nie 10, a 11 ZAZ-ów w województwie, PFRON - według algorytmu na 2026 rok - przeliczył i jest to kwota prawie 30 milionów złotych - informuje Bańkowska.

We wszystkich Zakładach Aktywności Zawodowej w regionie zatrudnienie w 2026 roku znajdzie łącznie 780 osób, czyli o blisko 50 więcej niż w roku bieżącym.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.
Relacja Przemysława Polanina z programu "Tematy i Muzyka"

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od 15 listopada oglądane 8059 razy)
  2. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od 17 listopada oglądane 6629 razy)
  3. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od 14 listopada oglądane 4029 razy)
  4. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od 15 listopada oglądane 3545 razy)
  5. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od 17 listopada oglądane 3376 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Symulator siłowni okrętowej przygotuje uczniów do wejścia na statek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Bilski
Architektoniczna perełka odzyskała swój ceglany blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Trzy miesiące nocnej prohibicji. Jest nieco spokojniej, "ale miasto przestało żyć" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stanisław Barna
Lekcja o prawach człowieka w tramwaju [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty