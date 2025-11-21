Przymroziło. Utrudnienia na drogach regionu

Minusowe temperatury w regionie i miejscami spore utrudnienia w ruchu.
Na drodze S6 między węzłami Nowogard Wschód a Kiełpino oraz Kiełpino - Kołobrzeg Zachodni - na jezdniach zalega błoto pośniegowe. Pozostałe trasy w województwie mają czarne i mokre nawierzchnie.
Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na drogach pracuje 86 solarek.
W dzień możliwe są miejscami przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem - najwięcej w powiatach północnych.
Nad morzem wiać ma dość silny wiatr, w porywach do 70 km/h - może powodować zawieje śnieżne.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na drogach pracuje 86 solarek.
W dzień możliwe są miejscami przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem - najwięcej w powiatach północnych.
Nad morzem wiać ma dość silny wiatr, w porywach do 70 km/h - może powodować zawieje śnieżne.
Edycja tekstu: Jacek Rujna