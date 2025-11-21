RSnW: dezinformacja jedną z metod prowadzenia wojny

Fot. pixabay.com / iAmMrRob (CC0 domena publiczna)

To współczesna metoda na prowadzenie wojny - tak o dezinformacji mówią eksperci. W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" przywołany został niedawny akt dywersji na torach kolejowych.

Fake newsy manipulują Polakami



Jak wskazuje prawnik, specjalista ds. danych osobowych i bezpieczeństwa cybernetycznego dr Tomasz Lewandowski, fałszywe treści są coraz bardziej powszechne.



- Informacje z obrazem, dźwiękiem, filmikiem, krótkim wyrazem, teorią spiskową..., one są bardzo atrakcyjne, bo pojawiają się w mediach społecznościowych. Zapoznanie się z nimi jest możliwe w przypadku tak zwanego scrollingu, czyli przerzucania na smartfonie różnych informacji; coś nas zainteresuje, kliknę - powiedział.



Dużą rolę w dezinformacji zaczyna odgrywać sztuczna inteligencja - dodaje Cyprian Gutkowski z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.



- Jesteśmy w stanie bardzo szybko kolportować różnego rodzaju informacje, które są całkowicie wymyślone i nieprawdziwe. Na razie jeszcze faktycznie przy dobrym spojrzeniu jesteśmy w stanie rozpoznać, że mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, natomiast to się będzie zmieniać - przewiduje Gutkowski.



Dezinformację można zgłaszać



