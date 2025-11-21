Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
RSnW: dezinformacja jedną z metod prowadzenia wojny

Region Julia Nowicka

Fot. pixabay.com / iAmMrRob (CC0 domena publiczna)
To współczesna metoda na prowadzenie wojny - tak o dezinformacji mówią eksperci. W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" przywołany został niedawny akt dywersji na torach kolejowych.
Fake newsy manipulują Polakami

Wraz z nim pojawiła się w sieci fala botów przekazujących nieprawdziwe informacje dotyczące sprawców ataku.

Jak wskazuje prawnik, specjalista ds. danych osobowych i bezpieczeństwa cybernetycznego dr Tomasz Lewandowski, fałszywe treści są coraz bardziej powszechne.

- Informacje z obrazem, dźwiękiem, filmikiem, krótkim wyrazem, teorią spiskową..., one są bardzo atrakcyjne, bo pojawiają się w mediach społecznościowych. Zapoznanie się z nimi jest możliwe w przypadku tak zwanego scrollingu, czyli przerzucania na smartfonie różnych informacji; coś nas zainteresuje, kliknę - powiedział.

Dużą rolę w dezinformacji zaczyna odgrywać sztuczna inteligencja - dodaje Cyprian Gutkowski z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

- Jesteśmy w stanie bardzo szybko kolportować różnego rodzaju informacje, które są całkowicie wymyślone i nieprawdziwe. Na razie jeszcze faktycznie przy dobrym spojrzeniu jesteśmy w stanie rozpoznać, że mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, natomiast to się będzie zmieniać - przewiduje Gutkowski.

Dezinformację można zgłaszać poprzez stronę internetową Państwowego instytutu Badawczego NASK.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
