RSnW: dezinformacja jedną z metod prowadzenia wojny

To współczesna metoda na prowadzenie wojny - tak o dezinformacji mówią eksperci. W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" przywołany został niedawny akt dywersji na torach kolejowych.
Jak wskazuje prawnik, specjalista ds. danych osobowych i bezpieczeństwa cybernetycznego dr Tomasz Lewandowski, fałszywe treści są coraz bardziej powszechne.
- Informacje z obrazem, dźwiękiem, filmikiem, krótkim wyrazem, teorią spiskową..., one są bardzo atrakcyjne, bo pojawiają się w mediach społecznościowych. Zapoznanie się z nimi jest możliwe w przypadku tak zwanego scrollingu, czyli przerzucania na smartfonie różnych informacji; coś nas zainteresuje, kliknę - powiedział.
Dużą rolę w dezinformacji zaczyna odgrywać sztuczna inteligencja - dodaje Cyprian Gutkowski z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.
- Jesteśmy w stanie bardzo szybko kolportować różnego rodzaju informacje, które są całkowicie wymyślone i nieprawdziwe. Na razie jeszcze faktycznie przy dobrym spojrzeniu jesteśmy w stanie rozpoznać, że mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, natomiast to się będzie zmieniać - przewiduje Gutkowski.
Dezinformację można zgłaszać poprzez stronę internetową Państwowego instytutu Badawczego NASK.
