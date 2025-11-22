Szkolenia "wGotowości". "Żyjemy w czasach, że nie wiadomo, co nam zagraża" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Było praktycznie i survivalowo. W Zachodniopomorskiem wystartował program szkoleń wojskowych "wGotowości", a na starcie zameldowało się około 40 ochotników gotowych na wyzwania.

Na poszczególnych stacjach uczyli się m.in. pierwszej pomocy i rozpalali ogniska tam, gdzie ogień "nie chciał współpracować". Nie zabrakło też porad nawigacyjnych, żeby nikt nie zgubił kierunku.- Chciałem się poczuć bardziej bezpiecznie i świadomie. - Ciągnie mnie trochę do wojska, a takie rzeczy w życiu się przydają. - Ze względu na bezpieczeństwo na pewno, bo żyjemy w takich czasach, że nie wiadomo, co nam zagraża. - Ciekawostki, które tutaj panowie opowiadają, naprawdę przydadzą się i będziemy chyba bezpieczniej się czuć i głowa będzie spokojniejsza, że w razie czego damy sobie radę - mówili uczestnicy szkolenia.- Kobiety, mężczyźni w różnym przedziale wiekowym - wymienia plutonowy Arkadiusz Sekuła, rzecznik prasowy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. - Te osiem godzin, które spędzą tutaj szkoleni, uświadomią jak się zachować w danej sytuacji, kryzysowej czy też niekryzysowej.W naszym regionie szkolenia realizuje m.in. 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Na kursy, które potrwają do połowy grudnia, można się zapisać przez aplikację mObywatel.Harmonogram szkoleń:Choszczno, ul. Drawieńska 42:- 29 listopada - Podstawowy Kurs Bezpieczeństwa- 11 grudnia - Kurs MedycznyTrzebiatów, ul. Zagórska 20:- 24 listopada - Kurs MedycznySzczecin, ul. Metalowa 52:- 12 grudnia - Kurs Medyczny- 13 grudnia - Kurs Cyberhigieny