Radio Szczecin » Region



Szkolenia "wGotowości". "Żyjemy w czasach, że nie wiadomo, co nam zagraża" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Było praktycznie i survivalowo. W Zachodniopomorskiem wystartował program szkoleń wojskowych "wGotowości", a na starcie zameldowało się około 40 ochotników gotowych na wyzwania.
Startuje program szkoleń. Musimy być gotowi na każdy scenariusz

Startuje program szkoleń. "Musimy być gotowi na każdy scenariusz"

Na poszczególnych stacjach uczyli się m.in. pierwszej pomocy i rozpalali ogniska tam, gdzie ogień "nie chciał współpracować". Nie zabrakło też porad nawigacyjnych, żeby nikt nie zgubił kierunku.

- Chciałem się poczuć bardziej bezpiecznie i świadomie. - Ciągnie mnie trochę do wojska, a takie rzeczy w życiu się przydają. - Ze względu na bezpieczeństwo na pewno, bo żyjemy w takich czasach, że nie wiadomo, co nam zagraża. - Ciekawostki, które tutaj panowie opowiadają, naprawdę przydadzą się i będziemy chyba bezpieczniej się czuć i głowa będzie spokojniejsza, że w razie czego damy sobie radę - mówili uczestnicy szkolenia.

- Kobiety, mężczyźni w różnym przedziale wiekowym - wymienia plutonowy Arkadiusz Sekuła, rzecznik prasowy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. - Te osiem godzin, które spędzą tutaj szkoleni, uświadomią jak się zachować w danej sytuacji, kryzysowej czy też niekryzysowej.

W naszym regionie szkolenia realizuje m.in. 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Na kursy, które potrwają do połowy grudnia, można się zapisać przez aplikację mObywatel.

Harmonogram szkoleń:
Choszczno, ul. Drawieńska 42:
- 29 listopada - Podstawowy Kurs Bezpieczeństwa
- 11 grudnia - Kurs Medyczny

Trzebiatów, ul. Zagórska 20:
- 24 listopada - Kurs Medyczny

Szczecin, ul. Metalowa 52:
- 12 grudnia - Kurs Medyczny
- 13 grudnia - Kurs Cyberhigieny

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]






