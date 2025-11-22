Szkolenia "wGotowości". "Żyjemy w czasach, że nie wiadomo, co nam zagraża" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Było praktycznie i survivalowo. W Zachodniopomorskiem wystartował program szkoleń wojskowych "wGotowości", a na starcie zameldowało się około 40 ochotników gotowych na wyzwania.
- Chciałem się poczuć bardziej bezpiecznie i świadomie. - Ciągnie mnie trochę do wojska, a takie rzeczy w życiu się przydają. - Ze względu na bezpieczeństwo na pewno, bo żyjemy w takich czasach, że nie wiadomo, co nam zagraża. - Ciekawostki, które tutaj panowie opowiadają, naprawdę przydadzą się i będziemy chyba bezpieczniej się czuć i głowa będzie spokojniejsza, że w razie czego damy sobie radę - mówili uczestnicy szkolenia.
- Kobiety, mężczyźni w różnym przedziale wiekowym - wymienia plutonowy Arkadiusz Sekuła, rzecznik prasowy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. - Te osiem godzin, które spędzą tutaj szkoleni, uświadomią jak się zachować w danej sytuacji, kryzysowej czy też niekryzysowej.
W naszym regionie szkolenia realizuje m.in. 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Na kursy, które potrwają do połowy grudnia, można się zapisać przez aplikację mObywatel.
Harmonogram szkoleń:
Choszczno, ul. Drawieńska 42:
- 29 listopada - Podstawowy Kurs Bezpieczeństwa
- 11 grudnia - Kurs Medyczny
Trzebiatów, ul. Zagórska 20:
- 24 listopada - Kurs Medyczny
Szczecin, ul. Metalowa 52:
- 12 grudnia - Kurs Medyczny
- 13 grudnia - Kurs Cyberhigieny
