"To jest jakaś kompletnie nowa epoka w relacjach międzynarodowych" [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Stabilność Polski to stabilność całej Europy i to jedna z najważniejszych gwarancji naszego bezpieczeństwa - mówiła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas swojej wizyty w Szczecinie.
Prezydent Ukrainy otrzymał od USA projekt planu pokojowego

Prezydent Ukrainy otrzymał od USA projekt "planu pokojowego"

Na spotkaniu z przedsiębiorcami z Pomorza Zachodniego, ministra odniosła się m.in. do dywersji kolejowych nazywając je "aktami terroryzmu państwowego".

- Wiadomo, że Rosjanie to wszystko robią po to, żeby rozchwiać sytuację wewnętrzną i doprowadzić do takiego stanu, w którym inwestorzy nie będą chcieli inwestować, biznes będzie się obawiał i tego wszystkiego nie chcemy, nie pozwolimy i trzeba zrobić wszystko, żeby to się nie zdarzyło - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

- Jednocześnie nasz sojusznik amerykański wraz z Rosją wypracował coś, co zostało nazwane planem pokojowym dotyczącym Ukrainy. Jeden punkt tego planu dotyczy także Polski - dodaje Pełczyńska-Nałęcz. - Problem w tym, że przy tym stole nie siedziała ani Polska, ani Ukraina i to jest jakaś kompletnie nowa epoka w relacjach międzynarodowych. Oczywiście Stany pozostają naszym sojusznikiem, ale ta sytuacja jest nieprawdopodobnie trudna i oznacza, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski i Europy jest coraz bardziej na nas i Europie.

Jeden z punktów 28-punktowego planu pokojowego Trumpa głosi, że europejskie myśliwce miałyby stacjonować w Polsce.

