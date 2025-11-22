"To jest jakaś kompletnie nowa epoka w relacjach międzynarodowych" [ZDJĘCIA]

Stabilność Polski to stabilność całej Europy i to jedna z najważniejszych gwarancji naszego bezpieczeństwa - mówiła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas swojej wizyty w Szczecinie.

Na spotkaniu z przedsiębiorcami z Pomorza Zachodniego, ministra odniosła się m.in. do dywersji kolejowych nazywając je "aktami terroryzmu państwowego".- Wiadomo, że Rosjanie to wszystko robią po to, żeby rozchwiać sytuację wewnętrzną i doprowadzić do takiego stanu, w którym inwestorzy nie będą chcieli inwestować, biznes będzie się obawiał i tego wszystkiego nie chcemy, nie pozwolimy i trzeba zrobić wszystko, żeby to się nie zdarzyło - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.- Jednocześnie nasz sojusznik amerykański wraz z Rosją wypracował coś, co zostało nazwane planem pokojowym dotyczącym Ukrainy. Jeden punkt tego planu dotyczy także Polski - dodaje Pełczyńska-Nałęcz. - Problem w tym, że przy tym stole nie siedziała ani Polska, ani Ukraina i to jest jakaś kompletnie nowa epoka w relacjach międzynarodowych. Oczywiście Stany pozostają naszym sojusznikiem, ale ta sytuacja jest nieprawdopodobnie trudna i oznacza, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski i Europy jest coraz bardziej na nas i Europie.Jeden z punktów 28-punktowego planu pokojowego Trumpa głosi, że europejskie myśliwce miałyby stacjonować w Polsce.