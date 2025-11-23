Proces EcoGeneratora z Mostostalem w optyce gości "Kawiarenki politycznej" RS [ZDJĘCIA]

Przegrany proces sądowy EcoGeneratora z Mostostalem Warszawa podzielił gości porannej "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Zdaniem Urszuli Nawrockiej z Nowej Lewicy sprawę zwrotu wykonawcy - przez szczecińską spółkę - ponad 59 milionów złotych należy bardzo szczegółowo wyjaśnić.- Kwoty, które tutaj padają; 59 milionów, 25 milionów odsetek, są to tak wielkie kwoty, że miasto powinno te wyjaśnienia zrobić bardziej klarowne i żeby mieszkańcy czuli się zaspokojeni tymi wszystkimi informacjami. To jest dopiero początek wyjaśnień tej sprawy - powiedziała.Działań miejskiej spółki w tej sprawie bronił radny Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Romianowski.- Na szali było albo zaniechanie tej budowy, co by się zapewne wiązało dla mieszkańców Szczecina z dużym problemem, jeżeli chodzi o odpady, z większymi cenami, albo walka o tę gwarancję. Być może będzie możliwość kasacji tego wyroku. Na razie czekamy na uzasadnienie sądu - uzupełnił Romianowski.Szczecińska spalarnia odpadów na Ostrowie Grabowskim została uruchomiona pod koniec 2017 roku, a jej budowa kosztowała ponad 700 milionów złotych.