Proces EcoGeneratora z Mostostalem w optyce gości "Kawiarenki politycznej" RS [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Urszula Nawrocka, Wojciech Dorżynkiewicz, Krzysztof Romianowski, Michał Wójtowicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Przegrany proces sądowy EcoGeneratora z Mostostalem Warszawa podzielił gości porannej "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin.
Spalarnia nie podniesie opłat za swoje usługi, ale dywidendy (raczej) też nie będzie
Zdaniem Urszuli Nawrockiej z Nowej Lewicy sprawę zwrotu wykonawcy - przez szczecińską spółkę - ponad 59 milionów złotych należy bardzo szczegółowo wyjaśnić.

- Kwoty, które tutaj padają; 59 milionów, 25 milionów odsetek, są to tak wielkie kwoty, że miasto powinno te wyjaśnienia zrobić bardziej klarowne i żeby mieszkańcy czuli się zaspokojeni tymi wszystkimi informacjami. To jest dopiero początek wyjaśnień tej sprawy - powiedziała.

Działań miejskiej spółki w tej sprawie bronił radny Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Romianowski.

- Na szali było albo zaniechanie tej budowy, co by się zapewne wiązało dla mieszkańców Szczecina z dużym problemem, jeżeli chodzi o odpady, z większymi cenami, albo walka o tę gwarancję. Być może będzie możliwość kasacji tego wyroku. Na razie czekamy na uzasadnienie sądu - uzupełnił Romianowski.

Szczecińska spalarnia odpadów na Ostrowie Grabowskim została uruchomiona pod koniec 2017 roku, a jej budowa kosztowała ponad 700 milionów złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
te miliony to są pieniądze nas wszystkich, które zostały zmarnowane czyimiś mniej lub bardziej durnymi decyzjami.
I ci "ktosie" powinni odpowiedzieć za poczynione szkody. Finansowo i być może karnie też, jeśli te złe decyzje były intencjonalne.
To jest szkoda wielkich rozmiarów, a jej rozliczeniem powinni zająć się i radni, i służby też.

12345
12345

