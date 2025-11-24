Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sikorski: prezydent powinien przede wszystkim reprezentować Polskę za granicą

Region Sebastian Wierciak

Pałac Prezydencki w Warszawie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ja się dziwię panu prezydentowi - wicepremier Radosław Sikorski w "Rozmowach pod krawatem" mówił o trudnych relacjach na linii rząd - Prezydent RP.
Radosław Sikorski

Zdaniem ministra spraw zagranicznych Karol Nawrocki powinien przestać walczyć o poszerzenie kompetencji, co jest w obecnych ramach konstytucyjnych niemożliwe, a raczył wypełniać te, które ma.

- Ja się dziwię panu prezydentowi, bo jest tyle dobrego, które można by spowodować dla Polski i dla własnego prestiżu, w tym co konstytucja mu daje. To znaczy w reprezentowaniu Polski za granicą. I co? I walka z polskim rządem to jest dobry cel prezydentury? Wydaje mi się to egzotyczne - mówi Sikorski.

Wicepremiera pytaliśmy także o zagrożenie cyberatakami ze strony Rosji, o obraźliwe słowa które napisał o nim niemiecki polityk skrajnie prawicowego ugrupowania Alternatywa dla Niemiec - AFD, czy o apel ugrupowania Grzegorza Brauna o normalizację w polityce wschodniej.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjął dr n. med. Michał Soczawa, zastępca lekarza kierującego Kliniką Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Nawrocki powinien przede wszystkim zdecydować się, czy chce działać w interesie ludzi powiązanych z PiS, czy też w interesie Polski i wszystkich Polaków.
Na razie to drugie dość kiepsko mu wychodzi
Tuskoszenka nie powinien wyzywać Trumpa od rosyjskich agentów jak chce mieć dobre relacje z USA.

