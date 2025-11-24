Sikorski: prezydent powinien przede wszystkim reprezentować Polskę za granicą

Ja się dziwię panu prezydentowi - wicepremier Radosław Sikorski w "Rozmowach pod krawatem" mówił o trudnych relacjach na linii rząd - Prezydent RP.





Zdaniem ministra spraw zagranicznych Karol Nawrocki powinien przestać walczyć o poszerzenie kompetencji, co jest w obecnych ramach konstytucyjnych niemożliwe, a raczył wypełniać te, które ma.- Ja się dziwię panu prezydentowi, bo jest tyle dobrego, które można by spowodować dla Polski i dla własnego prestiżu, w tym co konstytucja mu daje. To znaczy w reprezentowaniu Polski za granicą. I co? I walka z polskim rządem to jest dobry cel prezydentury? Wydaje mi się to egzotyczne - mówi Sikorski.Wicepremiera pytaliśmy także o zagrożenie cyberatakami ze strony Rosji, o obraźliwe słowa które napisał o nim niemiecki polityk skrajnie prawicowego ugrupowania Alternatywa dla Niemiec - AFD, czy o apel ugrupowania Grzegorza Brauna o normalizację w polityce wschodniej.