Spięcia na linii Konfederacja - PiS "to takie słodkie przepychanie się między dwoma panami"

Nie można wykluczyć żadnego wariantu. Szczecińska działaczka Konfederacji tak mówi o ewentualnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością po następnych wyborach.

Edycja tekstu: Michał Król

Konfederacja byłaby w stanie współpracować z PiS-em pomimo ostatnich medialnych przepychanek liderów obu partii - zapewniała w "Rozmowie pod krawatem" Magdalena Sosnowska.- Będziemy rozmawiać w sprawach Polaków, w sprawach naszych programowych. Te rozmowy będą się toczyły i nie można tego wykluczyć. Jest to takie słodkie przepychanie się, można powiedzieć, między dwoma panami. A jak będzie po wyborach, to też czas pokaże - mówi Sosnowska.Według ostatniego sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej, Konfederacja cieszy się 16-procentowym poparciem, na Prawo i Sprawiedliwość głos oddałoby 27 procent wyborców. Koalicję Obywatelską popiera ponad 30 procent badanych.