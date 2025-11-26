Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Spięcia na linii Konfederacja - PiS "to takie słodkie przepychanie się między dwoma panami"

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Magdalena Sosnowska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Magdalena Sosnowska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie można wykluczyć żadnego wariantu. Szczecińska działaczka Konfederacji tak mówi o ewentualnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością po następnych wyborach.
Magdalena Sosnowska

Magdalena Sosnowska

Konfederacja byłaby w stanie współpracować z PiS-em pomimo ostatnich medialnych przepychanek liderów obu partii - zapewniała w "Rozmowie pod krawatem" Magdalena Sosnowska.

- Będziemy rozmawiać w sprawach Polaków, w sprawach naszych programowych. Te rozmowy będą się toczyły i nie można tego wykluczyć. Jest to takie słodkie przepychanie się, można powiedzieć, między dwoma panami. A jak będzie po wyborach, to też czas pokaże - mówi Sosnowska.

Według ostatniego sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej, Konfederacja cieszy się 16-procentowym poparciem, na Prawo i Sprawiedliwość głos oddałoby 27 procent wyborców. Koalicję Obywatelską popiera ponad 30 procent badanych.

Edycja tekstu: Michał Król
Konfederacja byłaby w stanie współpracować z PiS-em pomimo ostatnich medialnych przepychanek liderów obu partii - zapewniała w "Rozmowie pod krawatem" Magdalena Sosnowska.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3573 razy)
  2. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 2959 razy)
  3. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od 23 listopada oglądane 2420 razy)
  4. Matka i babka przed sądem za zabójstwo noworodka [ZDJĘCIA]
    (od 20 listopada oglądane 2171 razy)
  5. Koniec nielegalnej produkcji - policja uderza [ZDJĘCIA]
    (od 21 listopada oglądane 1921 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Magdalena Sosnowska
Sześć do jednego… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Najnowocześniejsze laboratorium w regionie już w komplecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Soczawa
Nowa poradnia okulistyczna w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ptaki Hasiora - płonące czy ogniste? Dwie tablice, a każda mówi co innego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty