Włamanie do jubilera. Sprawcy w rękach policji

Zatrzymani sprawcy włamania do jubilera. Do kradzieży doszło w maju w Kołobrzegu.
Sprawcy po sforsowaniu zabezpieczeń ukradli biżuterię o znacznej wartości. Kryminalni ustalili i namierzyli dwóch mężczyzn. Zostali oni zatrzymani. To mieszkańcy Mazowsza. Usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem popełnionej w warunkach multirecydywy, co oznacza szczególnie surowe konsekwencje karne. Grozi im 15 lat więzienia.
Sprawcy zostali objęci policyjnym dozorem.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
