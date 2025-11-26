Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Włamanie do jubilera. Sprawcy w rękach policji

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Michał Świder/KPP Kołobrzeg
Fot. Michał Świder/KPP Kołobrzeg
Zatrzymani sprawcy włamania do jubilera. Do kradzieży doszło w maju w Kołobrzegu.
Sprawcy po sforsowaniu zabezpieczeń ukradli biżuterię o znacznej wartości. Kryminalni ustalili i namierzyli dwóch mężczyzn. Zostali oni zatrzymani. To mieszkańcy Mazowsza. Usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem popełnionej w warunkach multirecydywy, co oznacza szczególnie surowe konsekwencje karne. Grozi im 15 lat więzienia.

Sprawcy zostali objęci policyjnym dozorem.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

