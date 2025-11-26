To niepokojące, że rozmowy dotyczące pokoju na Ukrainie toczą się bez udziału strony polskiej – ubolewała w "Rozmowie pod Krawatem" Magdalena Sosnowska, prezes okręgu zachodniopomorskiego Konfederacji Ruchu Narodowego.





Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjął ekonomista dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US.



Edycja tekstu: Michał Król

Jak podkreślała, z jednej strony polskie władze z całą mocą ścigają tych, którzy podczas marszu niepodległości w Warszawie odpalili race, a z drugiej nie ma nas przy stole negocjacyjnym, gdzie przy okazji rozmów o pokoju w Ukrainie rozmawia się także o Polsce, o nas bez nas.- Nasz rząd jest silny wobec słabych i słaby wobec silnych. To jest w ostatnim czasie bardzo mocno widoczne, niepokojące dla polskiego obywatela. Oczekuję od naszego rządu, żeby po prostu zabiegał bardzo mocno o to, żeby przy tym stole siedzieć, gdzie sprawy polskie są omawiane - mówiła Sosnowska.Liderkę Konfederacji pytaliśmy także o poparcie, jakim cieszy się prezydent Karol Nawrocki. W najnowszym sondażu osiągnął 51,8%, a to rekordowy wynik społecznego poparcia w historii pomiarów INRiS dla Onetu.- Ten początek prezydentury, te pierwsze 100 dni naprawdę jest bardzo dobre dla prezydenta. Tutaj na te wyniki mogły się złożyć dwie rzeczy. Ta świeżość, a także wyraźne skierowanie w stronę tego elektoratu, który wybrał prezydenta - mówiła Sosnowska.W tym kontekście pytaliśmy o weto wobec Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Z Magdaleną Sosnowską rozmawialiśmy także o aktach dywersji i bezpieczeństwie Polski czy o nowej roli jako radnej osiedla Majowe.