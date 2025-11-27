Nowa trasa pieszo-rowerowa powstanie w regionie

Są chętni na budowę trasy pieszo-rowerowej między Dobrą a Lubieszynem. Inwestycja ma ruszyć w przyszłym roku.
- Koszt to ponad 5,5 miliona złotych - mówi rzeczniczka polickiego starostwa Sylwia Turkiewicz. - Do postępowania przystąpiło dziewięć firm, które złożyły swoje oferty cenowe. Obecnie trwa ich ocena, a podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest do końca roku.
Wszystkie oferty mieszczą się cenowo w zakładanym budżecie.Inwestycja realizowana będzie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego, na lata 2021-27.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Wszystkie oferty mieszczą się cenowo w zakładanym budżecie.Inwestycja realizowana będzie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego, na lata 2021-27.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski