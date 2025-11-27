Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Nowa trasa pieszo-rowerowa powstanie w regionie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Starostwo Powiatowe w Policach
Fot. Starostwo Powiatowe w Policach
Są chętni na budowę trasy pieszo-rowerowej między Dobrą a Lubieszynem. Inwestycja ma ruszyć w przyszłym roku.
- Koszt to ponad 5,5 miliona złotych - mówi rzeczniczka polickiego starostwa Sylwia Turkiewicz. - Do postępowania przystąpiło dziewięć firm, które złożyły swoje oferty cenowe. Obecnie trwa ich ocena, a podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest do końca roku.

Wszystkie oferty mieszczą się cenowo w zakładanym budżecie.Inwestycja realizowana będzie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego, na lata 2021-27.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3656 razy)
  2. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 3043 razy)
  3. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od 23 listopada oglądane 2505 razy)
  4. Koniec nielegalnej produkcji - policja uderza [ZDJĘCIA]
    (od 21 listopada oglądane 1958 razy)
  5. Miał patent na "darmowy prąd". Szczegóły wyjaśni przed sądem
    (od 22 listopada oglądane 1697 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 8:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szpargałek zaprasza po raz kolejny [ZDJĘCIA]
Szczecińskie schronisko przepełnione, są apele o kocie adopcje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Magdalena Sosnowska
Muzyka gitarowych strun! [WIDEO, ZDJĘCIA]
Muzyka gitarowych strun! [WIDEO, ZDJĘCIA]
Muzyka gitarowych strun! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty