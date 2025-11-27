Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Black Friday i rada ekonomisty

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jarosław Korpysa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jarosław Korpysa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Warto mieć plan i się go trzymać. Ekonomista na naszej antenie radzi, jak nie dać się opętać szałowi niepotrzebnych zakupów.
Jarosław Korpysa

Jarosław Korpysa

Profesor Jarosław Korpysa z Uniwersytetu Szczecińskiego wyjaśniał w "Rozmowach pod krawatem", że sklepy już od miesiąca kuszą nas przecenami na Black Friday.

- To w dużej mierze jednak iluzoryczne okazje - podkreślał Korpysa. - Dlatego najlepiej dobrze przemyśleć ewentualne zakupy. - Ta magia przecen jest rzeczywiście wszędzie. Myślę, żeby nie ulegać pewnej pokusie, bo takich Black Friday'ów będzie jeszcze co najmniej 52, jeśli popatrzymy na rok kalendarzowy albo i więcej. Naprawdę popatrzmy, czy jest to okazja.

Black Friday wypada w piątek. Według badania przeprowadzonego przez platformę PayPo, 62 procent Polaków nastawia się na promocje z tej okazji.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- To w dużej mierze jednak iluzoryczne okazje - podkreślał Korpysa.

Dodaj komentarz 2 komentarze

"Black Friday wypada w piątek."
Odkrywcze! Piątek wypada w piątek
@ Jan Nowak-odkrywcze to są wierszyki produkowane przez AI na sąsiednim portalu.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 6116 razy)
  2. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3689 razy)
  3. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 3069 razy)
  4. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od 23 listopada oglądane 2527 razy)
  5. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od dzisiaj oglądane 2317 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szpargałek zaprasza po raz kolejny [ZDJĘCIA]
Szczecińskie schronisko przepełnione, są apele o kocie adopcje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Magdalena Sosnowska
Muzyka gitarowych strun! [WIDEO, ZDJĘCIA]
Muzyka gitarowych strun! [WIDEO, ZDJĘCIA]
Muzyka gitarowych strun! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty