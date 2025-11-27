Black Friday i rada ekonomisty

Warto mieć plan i się go trzymać. Ekonomista na naszej antenie radzi, jak nie dać się opętać szałowi niepotrzebnych zakupów.

Profesor Jarosław Korpysa z Uniwersytetu Szczecińskiego wyjaśniał w "Rozmowach pod krawatem", że sklepy już od miesiąca kuszą nas przecenami na Black Friday.- To w dużej mierze jednak iluzoryczne okazje - podkreślał Korpysa. - Dlatego najlepiej dobrze przemyśleć ewentualne zakupy. - Ta magia przecen jest rzeczywiście wszędzie. Myślę, żeby nie ulegać pewnej pokusie, bo takich Black Friday'ów będzie jeszcze co najmniej 52, jeśli popatrzymy na rok kalendarzowy albo i więcej. Naprawdę popatrzmy, czy jest to okazja.Black Friday wypada w piątek. Według badania przeprowadzonego przez platformę PayPo, 62 procent Polaków nastawia się na promocje z tej okazji.