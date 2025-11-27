Nowy odcinek S10 coraz bliżej

Jest wniosek o budowę ostatniego nowego odcinka S10 w Zachodniopomorskiem. To część drogi między szczecińskim Kijewem a Zdunowem.

Edycja tekstu: Michał Król

Procedury potrwają kilka miesięcy. Po uzyskaniu decyzji będą mogły ruszyć roboty, a także procedury związane z odszkodowaniami za nieruchomości przejęte pod drogę.Pierwsze prace mogą się rozpocząć w trzecim kwartale przyszłego roku. Potrwają niecałe dwa lata.Ten odcinek S10 pozwoli na ominięcie szczecińskiego osiedla Płonia. Na nowej trasie zaplanowano dwa węzły drogowe i dwa przejścia dla zwierząt. Powstanie też most na rzece Płonia.