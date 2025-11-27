Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Nowy odcinek S10 coraz bliżej

Region Elżbieta Bielecka

Mat. GDDKiA Szczecin
Mat. GDDKiA Szczecin
Jest wniosek o budowę ostatniego nowego odcinka S10 w Zachodniopomorskiem. To część drogi między szczecińskim Kijewem a Zdunowem.
Procedury potrwają kilka miesięcy. Po uzyskaniu decyzji będą mogły ruszyć roboty, a także procedury związane z odszkodowaniami za nieruchomości przejęte pod drogę.

Pierwsze prace mogą się rozpocząć w trzecim kwartale przyszłego roku. Potrwają niecałe dwa lata.

Ten odcinek S10 pozwoli na ominięcie szczecińskiego osiedla Płonia. Na nowej trasie zaplanowano dwa węzły drogowe i dwa przejścia dla zwierząt. Powstanie też most na rzece Płonia.

Edycja tekstu: Michał Król

