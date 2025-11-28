Kolejne protesty rolników w województwie

Rolnicy wyjadą dziś na drogi naszego regionu.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Od godziny 12.00 kłopoty z płynną jazdą mogą pojawić się głównie na drodze krajowej numer 10 w okolicach miejscowości Krąpiel. Tam planowane jest cykliczne pokonywanie lokalnego przejścia dla pieszych.Utrudnień można spodziewać się także na drodze numer 119 w Pyrzycach oraz na drodze wojewódzkiej numer 122 między Pyrzycami, a miejscowością Banie.Swój protest zapowiedzieli także rolnicy z powiatu choszczeńskiego. Pojawią się na drodze krajowej numer 10 w Reczu - tam zapowiedzieli jednak tylko pikietę, która nie będzie utrudniała przejazdu w obu kierunkach.Dzisiejsze protesty potrwają do godziny 14.00.