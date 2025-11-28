Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kolejne protesty rolników w województwie

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Rolnicy wyjadą dziś na drogi naszego regionu.
Od godziny 12.00 kłopoty z płynną jazdą mogą pojawić się głównie na drodze krajowej numer 10 w okolicach miejscowości Krąpiel. Tam planowane jest cykliczne pokonywanie lokalnego przejścia dla pieszych.

Utrudnień można spodziewać się także na drodze numer 119 w Pyrzycach oraz na drodze wojewódzkiej numer 122 między Pyrzycami, a miejscowością Banie.

Swój protest zapowiedzieli także rolnicy z powiatu choszczeńskiego. Pojawią się na drodze krajowej numer 10 w Reczu - tam zapowiedzieli jednak tylko pikietę, która nie będzie utrudniała przejazdu w obu kierunkach.

Dzisiejsze protesty potrwają do godziny 14.00.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Pyrzyccy zadymiarze mają się dobrze. Pracy w polu nie ma więc "umilają" życie Polakom. A gdzie byli za czasów PiS, gdy wprowadzano Zielony Ład??? Strach ich obleciał?

